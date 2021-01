Jodie Turner-Smith protagonizará "Blood Origin", el spin-off de "The Witcher". | Fuente: SYFY

"The Witcher: Blood Origin", el spin-off de la serie protagonizada por Henry Cavill en Netflix, ha anunciado a su protagonsita. Ambientada más de mil años antes de los hechos ocurridos en la ficción original, la trama se centra en una fuerte guerrera que guarda un poder especial.

Jodie Turner-Smith ("Queen y Slim") será la protagonista de la precuela que estrenará en la plataforma digital. La actriz británica dará vida a Éile, una guerrera de élite que posee la voz de una diosa. Ella abandonó su clan y su lugar como guardiana de la reina para perseguir su sueño de convertirse en juglaresa.

Sin embargo, en el Continente comienzan a suceder cosas que le obligan a volver a coger la espada y a enfrentarse a su destino. Según Netflix, se trata de una "búsqueda de venganza y redención". Conocida por sus roles en "The Last Ship" y "Nightflyers", Turner-Smith se convertirá en el nuevo personaje principal de la adaptación televisiva de los libros de Andrzej Sapkowski.

En "Blood Origin", la historia del mundo que ya conocemos se ambienta 1.200 años antes de la historia de Geralt de Rivia. Una historia que parece enterrada en el tiempo, tras un cataclismo conocido como la Conjunción de las Esferas, cuando los mundos de los humanos, los monstruos y los elfos se convirtieron en uno.

Aunque la Conjunción de las Esferas es nombrada en la serie original y en las novelas de Sapkowski, lo que va a verse en la serie spin-off es una creación directa para Netflix, incluidos sus protagonistas. Asimismo, tendría una conexión con "Nightmare of the Wolf", un largometraje de animación japonesa que próximamente también llegará a la plataforma.

LA HISTORIA DEL PASADO

"Una pregunta se me quedó en la mente desde la primera vez que leí los libros de 'The Witcher': ¿Cómo era realmente el mundo élfico antes de la llegada cataclísmica de los humanos? Siempre me ha fascinado el auge y la caída de las civilizaciones, cómo la ciencia, el descubrimiento y la cultura florecen justo antes de esa caída", expresó el productor ejecutivo Declan De Barra.

En ese sentido, la nueva serie consistirá en un relato sobre la civilización élfica antes de su caida y la introducción del primer Brujo. "Cómo vastas extensiones de conocimiento se pierden para siempre en tan poco tiempo, a menudo agravado por la colonización y una reescritura de la historia. Dejando solo fragmentos de la verdadera historia de una civilización", agrega.

