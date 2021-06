"The Witcher" se alista para el estreno de su segunda temporada. | Fuente: Netflix

“The Witcher” está cada vez más cerca de presentar su segunda temporada, luego de que su producción se vea afectada directamente por la pandemia de COVID-19. Un nuevo teaser publicado por Netflix muestra al actor Henry Cavill de vuelta a la acción como el brujo Geralt de Rivia.

A través de las redes sociales, la estrella estadounidense también compartió el corto adelanto de lo que se verá de Geralt en los nuevos episodios de “The Witcher”. Este reciente vistazo le sigue al que se vio sobre Ciri (Freya Allan), el cual fue difundido durante la Geeked Week que celebró Netflix hace unos días.

Por lo que se observa del pequeño clip protagonizado por Henry Cavill, el protagonista camina solo por un pasillo mientras porta su espada en la mano. Otras escenas aparecen fugazmente, como una en la que se observa la hoja de lo que parecería ser una daga. La locución que se escucha sobre las imágenes asegura que es momento de correr.

El anterior teaser de “The Witcher” era bastante similar en el estilo de montaje, pero centrado en la joven princesa Ciri, quien inicia la búsqueda de sí misma y se propone descubrir de dónde provienen sus habilidades mágicas. Se espera que ella comience un entrenamiento como bruja gracias a las enseñanzas de Geralt de Rivia.

¿Cuándo volverá “The Witcher”?

Hasta el momento, la plataforma digital Netflix no ha anunciado la fecha oficial de estreno de “The Witcher”, cuyo rodaje de la segunda entrega se vio interrumpido numerables veces por la crisis de salud del nuevo coronavirus. El lanzamiento de los próximos capítulos será en algún momento de este 2021.

El año pasado, se reveló que la nueva temporada no volverá a los saltos temporales que se vieron en los primeros episodios, debido a que ya se conectaron todos los puntos clave: Geralt, Yennefer y Ciri. Esta vez se contará la historia de “La sangre de los elfos”, el tercer libro de la saga creada por Andrzej Sapkowski que se publicó en 1994.

