Los actores de "Woo, una abogada extraordinaria" en las grabaciones de la serie. | Fuente: Twitter / @theswoonnetflix

Tras el éxito de Woo, una abogada extraordinaria, en Netflix; Lee San Bake, el presidente de Astory, productora del k-drama más popular de la plataforma, confirmó que tendrá una segunda temporada.

“Gracias al apoyo de muchos espectadores, Woo, una abogada extraordinaria regresará con la temporada 2. Esperamos transmitir la segunda temporada en algún momento de 2024”, comentó.

Asimismo, el aseguró que están viendo la posibilidad de contar con los mismos actores de Woo, una abogada extraordinaria.

“Estamos en el proceso de ajustar los horarios de todos los miembros del elenco y el equipo de producción supondrá un desafío importante. Planeamos continuar con la temporada 2 sin ningún cambio en los miembros del reparto ni en el personal de producción”, adelantó Lee Sang Baek.

Kang Tae Oh cumplirá con el servicio militar obligatorio

El famoso galán de Woo, una abogada extraordinaria, Kang Tae Oh, se alejará de la televisión debido a que tendrá que realizar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Por medio de un mensaje en redes sociales, se despidió de sus seguidores.

“Como un hombre coreano, tengo algo que hacer. Regresaré con una mente y cuerpo sanos. Por favor no me olviden hasta entonces, yo tampoco los olvidaré. Volveré con un look más maduro y nuevo, por favor esperen por mí”, se le escucha decir.

Cabe resaltar que Lee Junho, su papel en Woo, una abogada extraordinaria, es el último papel de Kang Tae Oh en televisión. Si bien le ha dado gran éxito ene Netflix, aseguró que tendrá que cumplir con su país.

El actor surcoreano obtuvo el premio a ‘Mejor actor’ en la ceremonia de la KBS Drama Awards del 2019 por The Tale of Nokdu.

¿De qué trata “Woo, una abogada extraordinaria”?

“La genial abogada Woo Young‑woo, una mujer en el espectro autista enfrenta desafíos dentro y fuera del juzgado tras empezar a ejercer en un despacho de abogados”, reza la descripción de Netflix.

La gran aceptación que ha tenido en la plataforma se ha visto reflejado en el servicio de streaming puesto que ingresó al top 10 de las más vistas. A pesar de que aún no supera Stranger Things, logró sobrepasar a La casa de papel: Corea.

Cabe resaltar que Woo, una abogada extraordinaria aún no ha lanzado todos sus capítulos, ya que cada semana se irá estrenando un episodio nuevo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.