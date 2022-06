'Matilda, el musical' se estrenará a través de Netflix. | Fuente: Netflix

'Matilda', la recordada película de los años 90, tendrá un remake musical que llegará a la plataforma de Netflix. La cinta está basada en la obra teatral de Matthew Warchus, ganador del Tony. Cabe precisar que el filme original se estrenó en 1996 y se basó en el libro homónimo del escritor inglés Roald Dahl. La producción estuvo a cargo del actor Danny DeVito, quien interpretó al papá de Matilda.

Han pasado más de 20 años desde su estreno, pero 'Matilda' se mantiene como uno de los clásicos infantiles más queridos en el cine. El gigante del streaming estrenó el último miércoles el primer avance oficial de 'Matilda, el musical', además presentó a los actores que conforman el elenco, el cual está encabezado por Emma Thompson, ganadora del premio Oscar.



MATILDA WORMWOOD

Originalmente, Matilda Wormwood fue interpretada por Mara Wilson. Para la nueva versión, Alisha Weir será la encargada de darle vida a la pequeña niña con poderes.

AGATHA TRONCHATORO

La actriz alemana Pam Ferris dio vida a la famosa villana, Agatha Tronchatoro. Ahora, la ganadora del Oscar, Emma Thompson se encargará de interpretar este papel.

SEÑORITA MIEL

Embeth Davidtz ecarnó a la Señorita Miel, la maestra de Matilda en la versión de 1996. En la nueva adaptación Lashana Lynch, quien es conocida por su papel en 'Dr. Strange In The Multiverse Of Madness', dará vida al personaje.

LOS SEÑORES WORMWOOD

Los actores ingleses Stephen Graham y Andrea Riseborough darán vida a los señores Wormwood, los padres de Matilda. Ambos se caracterizan por ser negligentes, abusivos y por no mostrarle ninguna muestra de afecto a su pequeña hija.

SEÑORA PHELPS

La actriz Sindhu Vee interpretará a la señora Phelps, una bibliotecaria que hace que Matilda descubra su amor por la lectura. Si bien la actriz ha hecho su aparición en diversos programas de la BBC, es más conocida como destacada comediante de stand-up.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA NUEVA VERSIÓN DE MATILDA?

'Matilda' cuenta la historia de una niña que cuenta con poderes psíquicos y junto a su mente aguda y vivaz imaginación buscará la manera de cambiar su historia.

Netflix aún no ha dado una fecha de estreno oficial, pero estaría programada para las vísperas de Navidad.

