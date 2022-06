Joe (Penn Badgley) viajará a Francia para perseguir a su nueva víctima en la temporada 4 de 'You'. | Fuente: Netflix

La cuarta temporada de “You” continúa generando expectativa en sus fanáticos y más ahora que salieron las primeras imágenes de Penn Badgley como Joe. La primera parte atrapó a más de uno y las siguientes también, sin embargo, ahora Joe estará tras su nueva víctima.

Siempre hemos visto al trabajador de la librería con una camisa jean, su delantal, y unos pantalones cómodos, pero tras la ‘muerte’ de Love, madre de su hijo, decidió irse a Francia para buscar a Marienne.

No obstante, en la cuarta temporada de “You”, Joe aparecerá con un look muy diferente: se dejó crecer la barba, siempre lleva un maletín y viste elegante. ¿Será una estrategia?

Hasta el momento no hay más detalle de lo que se verá en esta serie, pero uniendo las historias, parece que todo terminará en tragedia una vez más.

¡Joe está de regreso! Penn Badgley protagoniza las nuevas imágenes de la cuarta temporada de #You. ¿La están esperando? pic.twitter.com/yvVxq0YkKa — La Cosa Cine (@lacosacine) June 24, 2022

¿Qué pasará en la temporada 4 de "You"?

En el último capítulo de la tercera temporada de "You", Joe le pide el divorcio a Love, pero ella, que ya sabía sobre Marienne, lo envenena y lo deja paralizado para luego acabar con él por su infidelidad. Mientras tanto cita a la bibliotecaria con la intención de matarla, pero su amabilidad y la aparición de su hija la hacen cambiar de opinión.

Cuando comprende que el problema es Joe, decide matarlo, sin embargo, él tenía un antídoto y utiliza el mismo veneno para asesinar a Love. Luego, culpa a su esposa por todos los asesinatos y finge su muerte para escapar en busca de su “alma gemela”.

Tras lo sucedido en la casa de Love, Marienne y su hija desaparecieron y aunque Joe las buscó en Paris aún no las encuentra, así que tal vez ese sea el tema central de la cuarta temporada de "You".

