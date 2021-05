“Selena: la serie”: Así fue el verdadero encuentro entre Beyoncé y la Reina del Tex- Mex que relata la bioserie de Netflix. | Fuente: Composición

La segunda temporada de “Selena: la serie” nos mostró más momentos de la vida y fama de Selena Quintanilla, la indiscutible leyenda del Tex-Mex. Uno de esas situaciones la vincula con Beyoncé, antes de que esta se convirtiera en la estrella musical que es ahora.

En la serie de Netflix se habla que una niña Beyoncé Knowles se vio impactado por la música de Selena. Hace unos años, Beyoncé ya había contado que siempre fue una fiel seguidora de Selena, debido que en su Texas natal la música de Quintanilla era muy famosa.

Para la ex integrante de Destiny’s Child, Selena era un modelo a seguir en su sueño de ser cantante. De niña, la música de Selena era parte de su día a día ya que diversas emisoras tejanas ponían su música durante el día.

Un día, Beyoncé se encontró con Selena de casualidad en un centro comercial de Houston, lo que se convirtió en un momento que hasta el momento atesora en su memoria.

“Conocí a Selena en Galería Mall, pero no dije mucho porque yo no era famosa entonces. Solo la vi y le dije: ‘Hola’ y seguí mi caminó. Definitivamente por crecer en Houston la escuchaba en radio y escuchar su álbum, aunque no sabía exactamente qué cantaba me ayudó mucho en el estudio. Pienso que era una leyenda y la admiro”, contó Beyoncé en una entrevista para MTV.

Esa anécdota fue parte del capítulo 6 de la serie de Netflix: Beyoncé con su madre y hermana se queda paralizada al ver a Selena, quien iba junto a su madre y Suzette, su hermana. Beyoncé no dice más que un tímido hola, a lo que su madre le dice una frase casi premonitoria: “Beyoncé Knowles, tienes que aprender a no temerle a la gente si quieres ser famosa”.

