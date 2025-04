'Orgullo y Prejuicio' llega a Netflix con una nueva miniserie con Emma Corrin, Jack Lowden y Olivia Colman

La plataforma prepara una ambiciosa adaptación de seis episodios basada en la icónica novela de Jane Austen, con un elenco estelar, un enfoque clásico bajo la pluma de Dolly Alderton y la dirección de Euros Lyn.

Netflix ha anunciado la producción de una nueva miniserie de seis episodios inspirada en la emblemática novela Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Esta ambiciosa adaptación contará con un destacado elenco, encabezado por Emma Corrin en el papel de Elizabeth Bennet, Jack Lowden como el enigmático Mr. Darcy y Olivia Colman interpretando a la excéntrica Mrs. Bennet. El rodaje está previsto para comenzar a finales de este año en el Reino Unido.

La serie promete ser una versión fiel y clásica del célebre libro, con guion a cargo de Dolly Alderton —reconocida por su trabajo en Everything I Know About Love— y dirección de Euros Lyn, quien previamente estuvo al frente de la exitosa Heartstopper. Lyn también se desempeñará como productor ejecutivo junto a Alderton, quien debuta en este rol, y junto a Laura Lankester, Will Johnston y Louise Mutter, de la productora Lookout Point. La producción estará bajo la supervisión de Lisa Osborne.

¿De qué trata Orgullo y Prejuicio?

Publicada en 1813, la novela de Austen sigue siendo una referencia obligada en la literatura romántica y social. La historia gira en torno a Elizabeth Bennet, la segunda de cinco hermanas de una familia de Hertfordshire. Dado que la herencia familiar solo puede ser transmitida a varones, las hermanas Bennet se ven presionadas a contraer un matrimonio ventajoso para asegurar su futuro. En medio de este panorama, Elizabeth conoce a Mr. Darcy, un hombre cuya aparente frialdad y orgullo esconden una personalidad mucho más profunda y compleja.

Orgullo y Prejuicio explora con agudeza temas como las convenciones sociales, la educación, la moral y el matrimonio en la Inglaterra de la Regencia, y ha sido objeto de numerosas adaptaciones a lo largo de los años. Entre las más reconocidas se encuentran la serie de 1995, protagonizada por Colin Firth y Jennifer Ehle, y la película de 2005 con Keira Knightley y Matthew Macfadyen, la cual celebra este año su 20° aniversario con un reestreno en cines el próximo 20 de abril.

Película Orgullo y prejuicio tuvo cuatro nominaciones en los Oscar

La novela de Jane Austen también fue adaptada a la pantalla grande con una película británica estrenada en 2005, dirigida por Joe Wright y protagonizada por Keira Knightley (Lizzy Bennet) y Matthew Macfadyen (Mr. Darcy).

El largometraje de drama y romance consiguió cuatro nominaciones en los Oscar en las categorías: Mejor actriz, Mejor banda sonora, Mejor dirección de arte y Mejor diseño de vestuario. También tuvo dos nominaciones en los Globos de Oro y un premio BAFTA para el director Joe Wright.

Orgullo y prejuicio ya tuvo una serie televisiva en BBC

Orgullo y prejuicio ha sido inspiración de diversos programas, obras teatrales, series y películas en todo el mundo. No obstante, la novela se hizo famosa en televisión por primera vez con la adaptación de la BBC protagonizada por Jennifer Ehle (Lizzy Bennet) y Colin Firth (Mister Darcy).

La serie fue transmitida por primera vez en el Reino Unido el 24 de setiembre de 1995 y contó con seis episodios de 55 minutos —cada una— concluyendo el 29 de octubre del mismo año.

Las excelentes críticas a la serie Orgullo y prejuicio le sirvieron para un premio BAFTA de Jennifer Ehle como Mejor actriz, así como un Emmy en la categoría Mejor diseño de vestuario.

