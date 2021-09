"Oscuro deseo": Netflix lanza un avance lleno de drama y pasión para la segunda temporada. | Fuente: Netflix

Netflix mostró un adelanto de lo que será la segunda temporada de “Oscuro deseo”, serie mexicana protagonizada por Maite Perroni y Alejandro Speitzer. El video deja mucho a la imaginación, ya que está lleno de pasión y deseo.

En estas imágenes vemos como Alma (Perroni) y Darío (Speitzer) se reencuentran, luego de que él fingiera su muerte en un incendio; sin embargo, tras reclamarle por haberle hecho creer eso, no pueden dejar fluir su amor.

“Esta vez no me vas a engañar, Darío, porque lo sé todo. Sé, perfectamente, que no volviste buscando venganza ni justicia; fue por dinero”, le dice Alma en le avance de “Oscuro deseo”.

No obstante, Darío le increpa diciéndole que, en realidad, es por amor y que no quiere saber nada del dinero de su herencia. El tráiler presentado en el TUDUM de Netflix muestra que ambos tienen un encuentro pasional; no obstante, aún no se revela la fecha de estreno solo que llegará a la plataforma el 2022.

Alma, un reto para Maite Perroni

Para Perroni, dar vida a Alma resultó todo un desafío. "Ella es una mujer mucho mayor que yo y muy diferente de mí en absolutamente todo, comenzando por su fisicalidad", explicó la artista, quien se definió como alguien "energética, distraída" y hasta un poco torpe, pues vive dándose "golpes con todo”:

Y, además, mientras Alma es callada y reposada, Maite Perroni se describe como "conversadora, extrovertida".

Por otro lado, la función de madre de este personaje es "esencial" a su historia, pues aunque en la vida real ella no tiene hijos, "fue un reto muy bonito" para el que contó con la complicidad no solo de sus compañeros actores, incluyendo a Jorge Poza, quien hace de su marido, sino de sus directores.

"Oscuro deseo" es dirigida por Pitipol Ybarra y Kenia Márquez, a quien la exestrella de RBD describió como una "aliada indispensable", en especial en las escenas más demandantes. "Ella me decía con una firmeza y asertividad típica de las mujeres seguras probemos otra vez, y porque no lo haces así", recordó la artista.

