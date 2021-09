Antes de estrenar su segunda temporada, "The Witcher" fue renovada para una entrega más. | Fuente: Netflix

“The Witcher” tendrá temporada 3. Este miércoles 25 de septiembre, durante la celebración del evento TUDUM, la plataforma Netflix anunció la continuación de la serie con Henry Cavill, lanzó un nuevo adelanto de la segunda entrega a estrenar y más novedades acerca del universo creado por el escritor polaco Andrzej Sapkowski.

De esta manera, no solo volveremos a ver a Henry Cavill en el rol de Geralt de Rivia nuevamente en la siguiente entrega, sino que habrá más por presenciar de su historia una vez finalizada esta. En la emisión de “TUDUM: Un evento global para fans de Netflix”, también se pudo ver otro adelanto centrado en el protagonista y la princesa Ciri.

Por otro lado, los espectadores tuvieron acceso a un clip exclusivo del primer episodio, donde Kristofer Hivju hará su gran debut en el universo ficticio encarnando a Nivellen, un hombre que tiene que vivir bajo una maldición que le da la apariencia de una bestia y también un viejo amigo de Geralt.

Asimismo, Netflix compartió una mirada al detrás de escena de “The Witcher: Blood Origin”, la precuela de la original que explicará la creación del primer prototipo de brujo y otros importantes eventos que marcarán el destino del mundo. Esto es solo el comienzo de un Witcherverse que también contará con un segundo anime titulado “The Witcher: Nightmare of the Wolf” y una serie dirigida al público infantil y familiar.

La temporada 3 de "The Witcher" estrena el próximo 17 de diciembre. | Fuente: Netflix

¿De qué tratará 'The Witcher' Temporada 2?



Durante la pasada WitcherCon, el elenco conformado por Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan y más estrellas hablaron acerca de la segunda temporada. En ese sentido, los intérpretes de Geralt, Ciri y Yennefer –personajes centrales de la historia– fueron consultados por sus papeles en la adaptación televisiva de Netflix.

“Actué la temporada uno de manera deliberada, que era él en la naturaleza y sin la oportunidad de grandes franjas de diálogo. Pensé que era mejor ser el hombre que dice menos porque parece que está pensando más. Y esa fue la intención con ello”, indicó Henry Cavill al ser consultado por su personaje Geralt de Rivia en “The Witcher”.

Y agrega sobre lo que veremos del brujo en esta nueva entrega: “Pero una vez que entras en un escenario con Cirilla, los Brujos y su espacio hogareño y con esas personas que él ya conoce, yo opinaba que había que dejarlo ser verboso y filosófico; hablar más y ser intelectual, porque eso es lo que es. Él no es sólo un gran y viejo bruto de pelo blanco”.

Por su parte, Freya Allan detalla que entrenar muy duro para encarnar a Ciri fue uno de los momentos que más le emocionaron de los nuevos episodios. “Yo amo las acrobacias (…) Ciri empieza a entrenar y de hecho eso se convierte en una de sus principales motivaciones. Ella es muy determinada, y realmente quiere convertirse en una gran guerrera y Bruja”.

Mira aquí el nuevo adelanto de 'The Witcher' Temporada 2:

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x13 Te recomendamos nuestras series y películas fijas para ver en Netflix, Prime Video, HBO Max o Disney+ SIN SPOILERS

¿Eres de los que se queda horas viendo qué hay en las plataformas de streaming y al final terminas viendo NADA? Si es así, no te preocupes, eres de los nuestros, así que hicimos este episodio pensando en ti. Te hacemos recomendamos SIN SPOILERS qué ver en Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney+ para que la próxima vez no gastes tiempo buscando y tengas las fijas. Por supuesto, ninguno de los integrantes de este podcast coincide en sus gustos... así que la variedad está asegurada.