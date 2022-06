Netflix anunció la segunda temporada de "Rebelde" con un video musical. | Fuente: Netflix

Medio año después del estreno de la serie juvenil 'Rebelde', Netflix acaba de anunciar la fecha de estreno de su segunda temporada, y no encontró mejor forma de hacerlo que con una canción y su respectivo video musical, protagonizado por los jóvenes actores de la serie.

'Siempre rebeldes' es el nombre de la canción, cuyo video se ambienta en una suerte de futuro distópico, donde los jóvenes parecen relegados a oficinas donde solo ven sus celulares y dan 'me gusta' de manera automática. Hasta que los miembros de la agrupación rompen con esa rutina, dejando de lado los celulares y recurriendo a objetos del pasado, como walkmans o estéreos portátiles.

Con llamativos atuendos y enérgicos pasos de baile Azul Guaita (Jana Cohen en la serie), Andrea Chaparro (MJ), Giovanna Grigio (Emilia), Jerónimo Cantillo (Dixon), Lizeth Selen (Andi), entre otros jóvenes del elenco, ponen de cabeza la oficina.

Al final del video, subido en la cuenta de YouTube de Netflix Latinoamérica, se anuncia la fecha de estreno de 'Rebelde': 27 de julio.

La serie 'Cien años de soledad' arrancó sus audiciones en el Caribe colombiano

La serie televisiva 'Cien años de soledad', basada en la novela de Gabriel García Márquez, comenzó a tomar forma en el Caribe colombiano donde productores asociados a Netflix están en la búsqueda de actores que puedan interpretar con la mayor realidad posible a los personajes del "mundo mágico" de Macondo.

Los responsables de la serie recorren diferentes poblaciones del norte de Colombia para identificar a quienes puedan representar las características físicas y sicológicas de los habitantes de Macondo, incluyendo a los más de treinta miembros de las siete generaciones de la familia Buendía.

Debido a los acuerdos legales entre Netflix y la productora colombiana Dynamo, los encargados de la selección de los actores no pueden dar declaraciones a los medios de comunicación, razón por la cual lo que se conoce de las audiciones es lo que han expresado quienes hasta el momento se han presentado para hacer parte del elenco.

Durante varias semanas los productores entrevistaron hasta setenta personas cada día, la mayoría sin ninguna experiencia en la actuación, pero con el espíritu de algunos de los personajes de 'Cien años de soledad', con el fin de escoger a quien mejor los encarne.

