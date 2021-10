"Rebelde" narra la historia de un grupo de jóvenes estudiantes del Elite Way School, un colegio privado y muy exclusivo. | Fuente: Netflix

"Rebelde" es una de las telenovelas juveniles que marcó a toda una generación y se convirtió en uno de los programas más exitosos de México y Latinoamérica. Si bien es cierto, la historia original es argentina y se estrenó en 2002 bajo el nombre de "Rebelde Way", esta no logró alcanzar tal popularidad como la producción mexicana que estuvo encabezado por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher von Uckermann, Christian Chávez y Alfonso Herrera. Pero no solo alcanzaron fama por su trabajo en la telenovela de Televisa, sino también, por el grupo de pop RBD que estuvo activo durante 9 años.



Ya han pasado 17 años del estreno de este fenómeno mundial y ahora contará con una nueva versión que está bajo la producción de Netflix, así que el Elite Way School reabrirá sus puestas y recibirá a una nueva generación de estudiantes y tendrá como protagonistas a Sergio Mayer, Azul Guaita, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio.

En esta nota te contaremos todo acerca de quién es quién en el remake de "Rebelde" que se estrenará en 2022 y al parecer, la primera temporada contará con 20 capítulos. Sin embargo, tendremos que seguir esperando para saber más detalles sobre esta serie que se empezará a grabar en la Ciudad de México.

Azul Guita será Jana Cohen

La actriz mexicana encabezará el elenco de esta nueva versión de "Rebelde". Azul Guita será la nueva 'Mía Colucci', pero en esta producción tendrá otro nombre y se llamará Jana Cohen.

La también modelo de 21 años inició su carrera cuando era tan solo una bebé, interpretando a la hija de Gaby Chávez, personajes protagonizado por Sherlyn, en la telenovela Clase 406.

Azul Guita regresó al mundo de la actuación a los 17 años y poco a poco se ha ido ganando un espacio en el mundo de las telenovelas, así que ha sido parte de diversos melodramas como: "Mi marido tiene familia, Soltero con hijas y en Súbete a mi moto.

Luz Guaita interpretará a Jana Cohen y será la versión moderna de Mía Colucci en Rebelde. | Fuente: Netflix / Televisa

Andrea Chaparro será M.J







Hija de Omar Chaparro, esta actriz de 18 años es oriunda de Chihuahua, de donde también es su padre. Ha estudiado en el CEA Niños de Televisa, además de estudiar actuación en Los Ángeles. Ella interpretará a M.J., un personaje que tiene muchas características de "Roberta Pardo", que fue interpretada por Dulce María en 2004.





Andrea Chaparro interpretará a M.J. y será la versión moderna de 'Roberta Pardo' en la versión de Netflix | Fuente: Instagram / Andrea Chaparro / Televisa

Jerónimo Cantillo será Dixón



Este actor colombiano de 29 años es muy reconocido en su país natal por su participación en la serie "Verdad Oculta" y otras producciones del canal RCN. Jerónimo Cantillo le dará vida a Dixon, quien ha sido referenciado como la nueva versión de 'Miguel Arango', que en su momento fue protagonizado por Alfonso Herrera.

Jerónimo Cantillo será la nueva versión de 'Miguel Arango' que fue interpretado por Alfonso Herrera en 2004. | Fuente: Instagram / Jerónimo Cantillo / Televisa

Sergio Mayer Mori

Aunque el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer no ha dado detalles del personaje que interpretará en la nueva versión de "Rebelde", se ha comenzado a rumorear que el influencer de 23 años será la nueva versión del recordado 'Diego Bustamente' que en su momento fue interpretado por el actor mexicano Christopher Uckermann.

Aún no se sabe el personaje que interpretará Sergio Mayer Mori, pero muchos medios han comenzado a rumorear que sería la nueva versión de 'Diego Bustamante' | Fuente: Instagram / Sergio Mayer Mori / Televisa

Franco Masini será Luka Colucci

Este actor y cantante argentino es conocido por interpretar el papel de Pedro Correa en la telenovela "Esperanza mía". En esta nueva versión de "Rebelde" interpretará a Luka Colucci y es un claro guiño al persoaje interpretado por Anahí en la versión mexicana y por Luisana Lopilato en la versión original.

Sin embargo, hasta el momento no se sabe con exactitud si el personaje de Franco Masini será completamente nuevo o si será la nueva versión de alguno de la historia original.

El actor argentino le hará un giño al personaje interpretado por Anahi y Luisa Lopilato. Sin embargo, no se sabe si será una nueva versión de algún actor que participó en la novela mexicana. | Fuente: Instagram/Franco Masini

Lizeth Selena será Andi

Lizeth Selena es una cantante mexicana nacida en Acapulco y hará su debut actoral en la nueva versión de "Rebelde". Ella interpretará a Andi, pero tampoco se sabe si será la nueva versión de alguno de los personajes de la telenovela original o si será alguien completamente nuevo que llegará a Elite Way School a hacer de las suyas.

Lizeth Selena es una reconocida cantante mexicana que hará su debut actoral en Rebelde y su personaje será Andi. | Fuente: Instagram / Lizeth Selena

Alejandro Puente será Sebastián Lagarica-Funtanet

El actor mexicano es ya un viejo conocido de Netflix gracias a su participación en El Club, junto a Alejandro Speitzer. El también actor de teatro, hará su presentación en esta serie como Sebastián Langarica-Funtanet. Tampoco sabemos si será la nueva versión de alguien o es un personaje completamente nuevo.

Alejandro Puente será alumno de Elite Way School, pero no sabemos si su personaje es completamente nuevo o será la nueva versión de alguien. | Fuente: Instagram/ Alejandro Puente

Giovanna Grigio será Emilia

Originaria de São Paulo, Brasil, la actriz conocida por hacer de Mili en el remake brasileño de la telenovela infantil Chiquititas, será la encargada de interpretar a Emilia. Tampoco se sabe si su personaje es nuevo o será la nueva versión de alguien.

La actriz brasileña será parte de la nueva versión de "Rebelde" y su personaje se llamará Emilia. | Fuente: Instagram / Giovanna Grigio

¿De qué trata la nueva versión de "Rebelde"?

La ficción narra la historia de un grupo de jóvenes estudiantes del Elite Way School, un colegio privado y muy exclusivo. A través de un programa de becas, adolescentes de bajos recursos, pero con un excelente nivel académico, ingresaron a esta escuela en donde tuvieron que sufrir la exclusión por parte de sus compañeros. En medio de todos sus conflictos, este grupo de jóvenes encuentra en la música un escape.

