'Secuestro del vuelo 601' aterriza en Netflix: thriller inspirado en hechos reales que marcó a Colombia

Netflix sigue apostando por las series basadas en hechos reales. Esta vez, se trata de Secuestro del vuelo 601, un suceso que causó terror en Colombia en los 70. El evento ocurrió en mayo de 1973 cuando un avión con 84 pasajeros fue secuestrado por dos individuos que, al abordar en Pereira, obligaron al piloto a dirigirse hacia Aruba.

Los autores del secuestro amenazaron con hacer explotar el Vuelo 601 a menos que el gobierno colombiano libere a 50 prisioneros y les pague un cuantioso rescate en efectivo. Ante la negativa de negociar, los agresores comienzan a tomar decisiones drásticas que pondrán en vilo la seguridad de los rehenes mientras el avión vuela sin rumbo fijo. En medio del horror inminente, el capitán y dos valientes azafatas deben luchar para devolver sanos y salvos a los rehenes y burlar a los secuestradores mientras negocian con las autoridades. Este es un impresionante thriller inspirado en hechos reales ocurridos el 30 de mayo de 1973.

El calor sofocante, la angustia mental y emocional son los pilares de la trama de Secuestro del vuelo 601 que los directores -Camilo Prince y Pablo González- quisieron mostrar y que veremos desde este miércoles 10 de abril en Netflix. Para conocer detalles de los personajes, realización de la historia y más, RPP pudo entrevistar a los actores Christian Tappan y Marcela Benjumea. Ambos compartieron que esta ha sido la producción más exigente en la que han participado, un desafío del que, en lugar de quejarse, se muestran agradecidos.

El reto de hacer personajes de la vida real

Secuestro del vuelo 601 tiene como base el libro de Massimo Di Ricco, Los condenados del aire: El viaje a la utopía de los aeropiratas del Caribe, publicado en 2020. En esta obra, el autor recopiló toda la información que había y reconstruyó los hechos. Este fue el punto de partida para todos los involucrados.

Christian Tappan no es ajeno a los personajes que existieron en la vida real, ya lo habíamos visto en El robo del siglo y en Escobar: el patrón del mal; sin embargo, en esta producción, si bien obviamente había un piloto, era un concepto preconcebido por los guionistas por lo que solo se enfoca en ese evento, no como sus protagónicos anteriores que sí conocíamos parte de su historia.

"Este personaje tenía una narrativa y una responsabilidad sobre la historia, porque pues es un avión y termina siendo como el capitán y el líder de esto. Entonces es un personaje que tuvo la dificultad de ser creado para contar el momento”, dijo. Para su papel de piloto en Secuestro del vuelo 601, el actor recibió clases de aviación, tuvo un coach que era un piloto y que incluso había conocido al piloto original. Él le contó sobre cómo se comportaban, cómo eran y cómo hablaban en esa época ya que, en los 70, eran considerados como los galanes, los dueños de los cielos.

“Quería adquirir esa misma potencia que tenían, esa sensación de dominio sobre los aires, donde los pasajeros estaban en sus manos y ellos sentían toda la responsabilidad y el control sobre los que viajaban en el avión. Todo esto fue muy atractivo, porque queríamos que la experiencia de operar el avión fuera lo más real posible”, agregó. Por su parte, el papel de Marcela Benjumea, sí está inspirado en uno real y para ella fue un reto ya que “la vida es más más complicada que la ficción”.

“Cuando leí la historia me dije: ‘No puedo creer que esto haya pasado’. Por eso me pareció interesante darle vida a esta mujer y mostrar las dimensiones de lo que pasó durante tantos días. Ella no es una mujer mala, simplemente es desagradable en ciertos momentos le falta solidaridad con respecto a las otras mujeres”, contó.

Aunque esas personas son de hace bastantes años, la actriz de Secuestro del vuelo 601 también partió de una creación nueva a partir del guion. "Es interesante saber que si algo así pasó, de esas dimensiones, pasó. Durante tantos días, es algo que ni siquiera pasa por mi cabeza, pero sí sucedió. Entonces, para mí, es interesante en ese sentido, pero a nivel de creación, yo parto desde cero, como si fuera algo completamente nuevo", sostuvo la artista que también formó parte de El robo del siglo.

Christian Tappan y Marcela Benjumea, actores camaleónicos

“Nadie es de una sola forma”, asegura Marcela Benjumea. La actriz colombiana considera que los televidentes suelen encontrar una afinidad con un personaje, justificar sus acciones o ponerse en la piel de la persona que están viendo, pero en realidad todo se trata la identificación. “Alguien va a decir: ‘Es igualito a mi novio’ o ‘Así es mi tía’”, comentó entre risas. “La gente quizá se verá identificada porque hay personajes arribistas, clasistas, hay quienes tienen miedo, otros son cobardes, entonces esos matices hacen que las personas que uno ve, se le parezcan a alguien que cercano a uno”.

Para Christian Tappan, al principio tendremos empatía por el piloto, pero ¿así será toda la serie? “Puede variar y eso hace que sea interesante”. ¿Por qué? “Nadie es realmente el protagonista, ni nadie es realmente el bueno, el héroe o nada por el estilo. Son seres humanos enfrentados a una situación extrema dentro de un avión a 19 mil pies de altura, donde cualquier cosa puede suceder”. No obstante, las reacciones y decisiones que tomen harán que “justifiquemos” sus actitudes.

Ambientado en los 70, los actores sienten que fue gratificante trabajar la serie. No es la primera vez que se remontan a muchos años atrás y aseguran que es bueno que la gente sepa de historia. "Tengo cara de antiguo", bromeó Tappan. "Por eso me llaman para hacer este tipo de series", agregó. "Siempre estaré agradecido".

Por su parte, Marcela Benjumea, que hizo papeles de otro corte en El robo del siglo -como doña K- y Hasta que la plata nos separe -como 'La Generala'- (ambas disponibles en Netflix), se entregó al 100% en la realización de Secuestro del vuelo 601 ya que "fue una época difícil para Colombia y es necesario que Latinoamérica conozco qué pasó en nuestro país".

Siendo compañeros, amigos y colegas, los actores destacan lo fácil que es trabajar juntos cuando aman lo que hacen: "Nos tenemos un cariño inmenso y un gran respeto mutuo. Compartimos una visión de la vida y la profesión, lo que nos ha acercado mucho. Disfruto mucho trabajar con Marcela y espero poder colaborar en más proyectos juntos", contó Tappan. De igual manera, Benjumea destacó la trayectoria de Tappan y asegura que volverse a encontrar en esta producción "es una fortuna maravillosa".

La historia detrás de Secuestro del vuelo 601 dejó huella en Colombia y Christian Tappan considera que "el pueblo peruano comparte muchas similitudes con Colombia en cuanto a cultura y emociones, por lo que estoy seguro de que nuestra serie será muy bien recibida en Perú", sostuvo.

