Diamantes turbios se estrenó el pasado el 21 de abril en Netflix. Kevin Janssens, recordado por su papel en "Undercover: Operación éxtasis", es el protagonista de esta historia. En esta ocasión, Rotem Shamir y Yuval Yefet (Fauda) se encargarán de dar vida a este intenso drama.

¿De qué trata la nueva serie Diamantes turbios de Netflix?

La trama de Diamantes turbios gira en torno a una serie de crímenes que serán divididos en ocho partes. Además, cuenta los problemas de los Wolfson, una familia judía ultraortodoxa en el seno de la famosa industria del diamante. Esta compañía se encuentra en Amberes, Bélgica, donde transcurrirá la historia.

Tras el suicidio del hijo menor, uno de los hermanos llamado Noah tuvo que regresar a Amberes. Este integrante de la familia había rechazado su religión para integrarse al crimen organizado en Londres. Tras su retorno, se entera que la mafia local está llevando a la ruina el negocio de su familia.

Desde ese momento, Noah busca proteger a toda costa el legado y honor de su familia. Sin embargo, primero debe resolver los problemas internos entre sus hermanos.

¿Quiénes integran el reparto de Diamantes turbios?

Kevin Janssens

El actor de 43 años ha participado en producciones como Venganza siniestra, Patrick y La habitación de los deseos.

Ini Massez

La actriz de 48 años ha sido parte del elenco de Red Sandra, Plop wordt Kaboterkoning y Team Spirit 2.

Robby Cleiren

El intérprete de 51 años ha aparecido en El Ascenso y Caída de Tony T, Witse de Film y La orilla izquierda.

Jeroen Van der Ven

Este actor de 40 años se ha dejado ver en Violeta, Hellhole, Trópico fantasma, Primer ministro y Millonario con suerte.

Tine Joustra

La gran actriz de 59 años ha dado vida a diferentes personajes en producciones como Sputum, Swanenburg, Life is Wonderful, Life is Wonderful y The Promise of Pisa.

Los otros integrantes de este gran reparto serán Casper Knopf, Marie Vinck, Els Dottermans, Dudu Fisher y Yona Elian.

