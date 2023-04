Henry Cavill dejará de dar vida a Geralt de Rivia tras el fin de la tercera temporada de 'The Witcher'. | Fuente: Netflix

Este martes 25 de abril, Netflix lanzó el primer tráiler de la tercera temporada de The Witcher. Con esta nueva entrega, Henry Cavill se despide de su personaje Geralt de Rivia, el protagonista de la serie.

En esta nueva temporada, Geralt de Rivia (Cavill) continuará protegiendo a la joven Ciri (Freya Allan). El protagonista sorprenderá al admitir que por primera vez siente miedo; sin embargo, se desconoce a que se deba este sentimiento. En esta entrega, surgirán nuevos desafíos y enemigos. Además, el brujo tendrá otra compañera: Yennefer (Anya Chalotra), a quien también deberá proteger.

Mira el tráiler de la tercera temporada a continuación:

¿Por qué Henry Cavill deja The Witcher y quién lo reemplazará?

Como se recuerda, en octubre del 2022 se anunció que Henry Cavill dejará el rol protagónico de The Witcher a partir de la cuarta temporada. Se especuló que el actor tomó esta decisión debido a que el británico volvería a dar vida a Superman en el universo de DC; sin embargo, su participación en la película se canceló tras reunirse con James Gunn y Peter Safran, los realizadores del filme. El británico dio esta noticia a través de una carta compartida en sus redes sociales.

"Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Satran y les tengo una triste noticia a todos. Después de todo, no volveré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de la contratación de ellos, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”, se lee en el inicio del texto.

Asimismo, el protagonista de Enola Holmes afirmó que respeta la decisión de los realizadores y deseó buena suerte a los próximos proyectos que Warner Bros lance sobre Superman.

“El cambio de guardia es algo que sucede. Respeto eso. James y Peter tienen un universo que construir. Yo les deseo a ellos y a todos los involucrados con el nuevo universo la mejor de las suertes, y la más feliz de fortunas. Para los que han estado a mi lado a través de los años… podemos llorar un poco, pero entonces debemos recordar... Superman está todavía entre nosotros. Todo lo que él representa todavía existe. Mi turno de ponerme la capa ha pasado, pero lo que representa Superman nunca se irá. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes, adelante y hacia arriba", finalizó.

Finalmente, Netflix dio a conocer que su reemplazo en las próximas temporadas de The Witcher será Liam Hemsworth, el actor protagonista de la saga de Los juegos del hambre.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 24 Estreno: ANTONIA EN LA VIDA, un filme independiente peruano hecho por mujeres

¡Es turno de una película peruana! Se estrena "Antonia en la vida", filme independiente peruano hecho íntegramente por mujeres. Renato León conversó con su directora Natalia Rojas Gamarra sobre el proceso del filme, así como sus proyecciones en el Centro Cultural PUCP y en distintas regiones del país. ¡Escucha y comparte!