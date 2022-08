Asa Butterfield (Otis) y Mimi Keene (Ruby) son los protagonistas de "Sex Education" que pronto estrenará su cuarta temporada en Netflix. | Fuente: Netflix

¡Es oficial! La cuarta temporada de "Sex Education" inició las grabaciones por lo que Netflix ha revelado las primeras imágenes de lo que se verá en la continuación de la historia. Hasta el momento, sabemos que los actores que siguen son Asa Butterfield (Otis), Gillian Anderson (Jean), Ncuti Gatwa (Eric), Aimee-Lou Wood (Aimee), Connor Swindells (Adam), Kedar Williams-Stirling (Jackson), Mimi Keene (Ruby), George Robinson (Isaac), Chinenye Ezeudu (Vivienne), Dua Saleh (Cal), Alistair Petrie (Michael) y Samantha Spiro (Maureen).

Sin embargo, la plataforma incluyó al actor Dan Levy que interpretará al tutor de Maeve en la universidad en Estados Unidos. Además, completan el elenco Graham, Marie Reuther y los debutantes Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James y Imani Yahshua.





Por otro lado, la temporada 4 de "Sex Education" también dio a conocer la sinopsis oficial de la serie, donde se da más pistas sobre el regreso de Maeve, que hasta el momento no está confirmado.

Llegamos a la cuarta base. 😏📣

¡Ya inició la producción de la temporada 4 de 'Sex Education'! pic.twitter.com/ojBFzOaQ2B — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 19, 2022

Sinopsis de "Sex Education" temporada 4

"Tras el cierre del instituto Moordale, Otis y Eric se enfrentan a un nuevo reto: su primer día en el instituto Cavendish Sixth Form. Otis está nervioso por la creación de su nuevo consultorio sexual, mientras que Eric reza para no convertirse en perdedores de nuevo. Pero Cavendish es un choque cultural para todos los estudiantes de Moordale; ellos pensaban que eran progresistas, pero este nuevo colegio es otro nivel. Hay yoga diario en el jardín comunitario, un ambiente de sostenibilidad muy fuerte y un grupo de chicos que son populares por ser... ¿amables? Viv está totalmente atraída por el enfoque no competitivo, dirigido por los estudiantes, mientras que Jackson sigue luchando por olvidar a Cal. Aimee prueba algo nuevo haciendo un curso de Arte y Adam trata de resolver si la educación convencional es para él. En Estados Unidos, Maeve vive su sueño en la prestigiosa Universidad de Wallace, donde recibe clases del escritor Thomas Molloy. Otis suspira por ella mientras se adapta a no ser el hijo único en casa, ni el único terapeuta en el campus…", reza la sinopsis de Netflix.

Como se recuerda, el fin de la temporada 3 de “Sex Education” dejó con más preguntas que respuestas. El pasado 17 de septiembre, los espectadores se reencontraron con Otis, Maeve, Eric y más de sus personajes favoritos en la ficción que retrata el sexo adolescente y temas relacionados a este.

Después del fin de la historia cuando Maeve prioriza su logro académico antes que el amor, se abrió la posibilidad de que Netflix siga desarrollando la trama para un par de temporadas más.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.