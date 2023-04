La película dirigida por Edward Bazalgette, "Siete reyes deben morir", está disponible en Netflix desde el 14 de abril. | Fuente: Netflix

Un año después del final de la quinta temporada de 'The Last Kingdom', la historia de Uhtred de Bebbanburg continuará en la película de Netflix 'Siete reyes deben morir'. Dirigida por Edward Bazalgette y escrita por Martha Hillier, la producción adaptará los últimos tres libros de 'The Saxon Stories' de Bernard Cornwell.

Además, tendrá nuevamente como protagonista a Alexander Dreymon como Uhtred, quien se embarcará en nuevas batallas con sus camaradas con la esperanza de unir Inglaterra. A continuación, conoce la fecha de estreno, trama y los actores que volverán en este filme.

¿De qué trata 'Siete reyes deben morir'?

La película continúa tras la guerra entre los ingleses y los invasores daneses, con casi todos los reinos completamente unidos. Sin embargo, Uhtred de Bebbanburg se opone a la adhesión de Nortumbría al trono de Inglaterra. Asimismo, la estabilidad se verá afectada por la muerte del rey Eduardo.

Sus dos posibles herederos, Aethelstan y Aelfward; así como otras fuerzas rivales, lucharan por el poder de la corona. Ante este conflicto, Uhtred tendrá que decidir si luchar por una Inglaterra unificada o quedarse de lado de las personas que más quiere. El filme mostrará el viaje final del protagonista que concluye la historia que tanto cautivó al público durante cinco temporadas.

¿Quiénes conforman el reparto de 'Siete reyes deben morir'?

1. Alexander Dreymon

El actor alemán que participó en la tercera temporada de American Horror Story, volverá a interpretar a Uhtred de Bebbanburg. El guerrero explorará nuevamente su lealtad dividida entre su origen sajón y su crianza danesa.

2. Mark Rowley

El actor escocés interpretará nuevamente a Finan, el mejor amigo de Uhtred. Rowley es conocido por haber participado en la precuela de The Witcher: Blood Origin como el príncipe Alvitirin.

3. Arnas Fedaravicius

Arnas Fedaravicius vuelve como Sihtric, el asesor más leal de Uhtred. El actor lituano ha participado en producciones como Thicker Than Water y Chasing Solace.

4. Rod Hallett

El británico reconocido por su papel de Richard Rich en The Tudors, volverá a interpretar a Constantin de Escocia y será uno de los rivales que luchará por la corona.

5. Harry Gilby

Harry Gilby interpretará nuevamente a Aethelstan, uno de los hijos del rey Eduardo y el pupilo de Uthred. El joven de 21 años ha tenido participación en otras series como Casualty y Granchester.

Otros actores

6. Ross Anderson

7. Ingrid García-Jonsson

8. James Northcote

9. Cavan Clerkin

10. Tom Christian

11. Ewan Horrocks

12. Zak Sutcliffe

13. Nick Wittman

14. Alexandra Tóth

