Los dos capítulos finales de la cuarta temporada de “Stranger Things” duran más que cualquier otro de la serie, en especial el último, que supera las dos horas y media. Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la exitosa serie, explicaron por qué no dividieron en dos este episodio, en una reciente entrevista con Collider.

La razón fue que no encontraron donde cortar el episodio, sin malograr toda la atmósfera que se había creado. Ross Duffer, lo explicó detalladamente:

“Creo que simplemente no pudimos encontrar un buen lugar para romperlo porque hay casi una hora de acumulación de tensión, y luego se vuelve difícil durante una hora. Luego tenemos nuestros 25 minutos de bajar la coda. No hubiera sido un episodio muy satisfactorio detenerlo después de esa primera hora. En nuestra opinión, simplemente se habría agotado. No queríamos forzar un final, así que pensamos, bueno, solo será este episodio monstruoso”.

Los hermanos Duffer trabajaron contra el tiempo

En tanto, al ser preguntados si la próxima temporada también se dividirá en dos volúmenes, Matt Duffer explicó que esto no fue intencional, sino porque no llegaban al plazo. Y que el capítulo siete tuviera ese cierre fue pura suerte:

"Tenemos suerte de que el siete tuviera ese tipo de final con la revelación de Vecna, eso fue simplemente afortunado. Fue extremadamente desafiante sacar siete episodios para mayo. Creo que fue lo más desafiante que hemos enfrentado mientras hacíamos Stranger Things. Entonces, si tuviéramos que hacerlo de nuevo, probablemente haría la separación antes… Me encantaría ver los ocho a la vez, pero también, la gente habla más de eso cuando se divide".

Los creadores de “Stranger Things" lanzan su propia productora

Los hermanos Matt y Ross Duffer no se detienen. Tras el fin de la cuarta temporada de “Stranger Things”, han hecho un importante anuncio el miércoles 6 de julio: la creación de su propia productora: Upside Down Pictures.

La persona elegida para dirigir esta nueva empresa es Hilary Leavitt, productora que ha venido trabajando en los últimos años con Hulu. En un comunicado, los hermanos Duffer comentaron tener muchas cosas en común con Hilary, y destacaron sus cualidades.

“La pasión de Hilary por contar historias quizás solo se iguale con su pasión por los propios narradores, de quienes es ferozmente protectora. No es de extrañar que tantos escritores y directores se sientan atraídos por trabajar con ella. De hecho, es un talento poco común, y nos sentimos extremadamente agradecidos de tenerla a nuestro lado mientras construimos Upside Down Pictures”, se lee en el comunicado.

Por su parte, Hilary Leavitt dijo recordar los momentos de su vida que desembocan en su encuentro con los Duffer: “Todos estos momentos trascendentales han llevado a esta oportunidad ridículamente genial de construir una compañía con los hermanos Duffer donde producimos películas y televisión porque amamos las películas y la televisión. Este amor está en el centro de Upside Down Pictures”.

