'The Legend of Tarzan’: 6 datos claves para entender la película que viene creciendo en el top10 de Netflix USA

Esta película se centra en el regreso del ‘Rey de la Selva’. En estos momentos lidera el conteo de las más populares, en parte, por la actriz de Barbie.

The Legend of Tarzan (La Leyenda de Tarzán en español), es una de las películas que viene comandando el top10 de las películas más vistas en Netflix USA. La película se estrenó oficialmente en el 2016 y está disponible en la plataforma desde el año pasado.

Y es indudable que su crecimiento se debe, en parte, a que es estelarizada por Margot Robbie, quien ha salido recientemente en Barbie. También estuvo presente en otros blockbusters como El lobo de Wall Street, Focus, Suicide Squad, Tonya, Mary Queen of Scots, Once Upon a Time in Hollywood, Babylon y más.

¿De qué trata la historia de The Legend of Tarzan?

La historia se basa en el personaje de ficción Tarzán (Alexander Skarsgård), creado por Edgar Rice Burroughs en 1912. Esta visión del director David Yates tiene como punto central la historia de Tarzán, pero comienza después de vivir un tiempo en el Londres del siglo XIX.

Recibe un llamado y regresa al Congo salvaje, donde enfrenta a abominables colonialistas. Durante este regreso es acompañado por su esposa, Jane Porter (Margot Robbie).

¿Cuál es el elenco de The Legend of Tarzan?

Alexander Skarsgård como John Clayton III, Lord Greystoke / Tarzán

Rory J. Saper como Tarzán hasta los 18 años

Cristiano Stevens como Tarzán a los 5 años

Margot Robbie como Jane Porter, Lady Greystoke

Ella Purnell como Jane Porter de joven

Christoph Waltz como Capitán Rom

Samuel L. Jackson como George Washington Williams

Djimon Hounsou como Jefe Mbonga

Jim Broadbent como Primer Ministro Británico

¿Dónde puedo ver The Legend of Tarzan?

Esta película está disponible en Estados Unidos para Netflix. Sin embargo, en Latinoamérica puede ser vista bajo la señal de Amazon Prime.