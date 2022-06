Netflix hizo la presentación oficial de "The Sandman", su próxima serie.

En el marco de la Geeked Week 2022, Netflix presentó “The Sandman”, una de sus próximas series, que está basada en el cómic de Neil Gaiman, que participó en un animado panel durante el cual se presentó el primer avance de la serie, se reveló su fecha de estreno y se conoció que Mark Hamill dará voz a uno de los personajes.

En el tráiler se muestra claramente de qué va la serie: Morfeo, el señor de los sueños, es capturado y encerrado por más de treinta años, y cuando logra liberarse se da con que su reino ha caído en el caos, con pesadillas que se han revelado, como el Corintio (a quien solo se ve en los posters). Ahora, deberá poner orden.

Al final del avance, también se revela la fecha de estreno: el 5 de agosto de 2022.

Mark Hamill formará parte del elenco de “The Sandman”

En el panel organizado para presentar "The Sandman", estuvieron, junto con Neil Gaiman, el showrunner de la serie Allan Heinberg y Tom Sturridge, quien interpretará a Morfeo. Ellos respondieron diferentes preguntas de lo aficionados y una fue sobre quién interpretaría a Merv Pumpkinhead, quien es algo así como un espantapájaros que hace el conserje de La Ensoñación, el mundo que habita Morfeo.

“Esa es una gran revelación y te voy a decir que estamos emocionados de decir que hemos conseguido a Mark Hamill... Él es fantástico y fue un placer trabajar con él”, comentó Allan Heinberg.

En tanto, Neil Gaiman comentó que Merv es un personaje cómico, pero a que muchas veces llama a la cordura, y que Mark Hamill cayó perfecto para el rol. También señaló que interactúa muy bien con Patton Oswalt, quien da vida a Matthew, el cuervo con el que Marv discute constantemente. Ambos personajes serán digitalizados.

El resto del elenco de "The Sandman"

Durante el panel, también se sumaron otros actores del elenco de “The Sandman”: Vivienne Acheampong, que hará Lucienne la bibliotecaria; Jenna Coleman, que será Johanna Constantine; Vanesu Samunyaim, que interpretará Rose Walker; Boyd Holbrook, quien tiene el papel del villano de la serie: El Corintio.

“El Corintio es básicamente la peor pesadilla en el mundo de La Ensoñación creado por Morfeo... Parecía un personaje exuberante y realmente horrible, pero cuando hablé con Allan y Neil me pareció que era una persona a la que recibirías en tu casa. Tiene una amabilidad y paz que te envuelven por completo. Se parece más a Hannibal que al extravagante Joker”, comentó Boyd Holbrook sobre su personaje.

