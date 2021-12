Kristofer Hivju encarna a Nivellen en la serie "The Witcher". | Fuente: Netflix | Fotógrafo: Eirik Haldberg Johnsen

Por más que “Game of Thrones” llegó a su fin en el 2019, el amor por la fantasía no se acabó para todos los integrantes de su elenco. Ese es el caso de Kristofer Hivju, la estrella noruega de 43 años que se dio a conocer por interpretar a Tormund Cazagigantes en la megaproducción de HBO y ahora se abre paso en “The Witcher”, la serie de Netflix protagonizada por Henry Cavill que se basa también en una saga literaria.

En septiembre de este año, RPP Noticias accedió a una entrevista con el actor que se suma en la segunda temporada que se lanzó este 17 de diciembre en la plataforma streaming. “Para mí fue una experiencia muy distinta, porque [era] actuar en este traje enorme…”, admitió sobre Nivellen, un personaje con el aspecto de un oso en los libros de Andrzej Sapkowski, pero que en la ficción televisiva procuraron darle una apariencia mitad bestia y mitad humano.

“Me sentí como el marionetista y la marioneta al mismo tiempo. Entonces, fue una experiencia única, hacer una transformación tan grande. Pero en el fondo de este personaje pienso que es un tipo adorable, amargo, vulnerable, arrepentido y oscuro con un gran sentido del humor”, añadió.

Hivju leyó el guion del episodio antes de conocer profundamente el cuento corto escrito por Sapkowski; sin embargo, desde un inicio sintió que el monstruoso hombre “salió de las páginas”. Elogió el trabajo de la creadora, Lauren Schmidt Hissrich, y aseguró saber cuánto cariño le tienen los fans a Nivellen, por lo que fue importante ser respetuoso con su legado.

“Hay imágenes que hicieron los fans, los fanarts, sobre el personaje y tuvimos que hacerlo ver como algo que ellos pudieran identificar y, a la vez, queríamos que fuera lo más posible humano sin dejar de ser una bestia”, contó el intérprete. “Fueron diferentes elementos para combinar”.

Mitad bestia, mitad humano, Kristofer Hivju continúa su carrera en ficciones de fantasía con "The Witcher". | Fuente: Netflix

¿Cómo fue filmar ‘The Witcher’ en contexto de pandemia?

El rodaje la segunda temporada de “The Wicther” fue uno de los más afectados por la pandemia de COVID-19, puesto que se reportaron casos de contagios durante las grabaciones. Kristofer Hivju detalla que tuvo siete personas ayudándolo con el complicado traje de Nivellen, prácticamente pasó tanto tiempo en este que se convirtió en el hombre bestia, confiesa, pero al mismo tiempo fue una práctica muy importante para poder convertirse en “la máscara”.

Pese a la crisis sanitaria, la producción no se detuvo al ser uno de los programas más grandes e importantes de Netflix. “Esta clase de series tienen que ser a gran escala, necesitan de todos esos elementos especulares”, comentó en referencia a su pasada experiencia en “Game of Thrones”. “Pero aun así en el centro tienes personajes. Pienso que en esta temporada van más a fondo en los personajes, conocerlos de otra forma y el viaje continúa”.

El futuro de Nivellen en ‘The Witcher’

“Lo pasamos muy bien [con Henry Cavill y Freya Allan]. Amé trabajar con ambos, es mágico ¿sabes? Ves la temporada y de repente estás allí, eres parte de eso. Es muy genial”, confesó el actor noruego sobre el pequeño drama de Nivellen que se llevó a la pantalla chica. Entre sus escenas favoritas estuvieron las que hizo con Ciri, la competencia de lanzar cuchillos con Geralt y cuando hace magia para hacer caer una jugosa cena del cielo, cada una de ellas con el presente elemento mágico.

Aunque su versión favorita del Witcherverse es la adaptación para televisión de Netflix, sostiene que los videojuegos desarrollados por CD Projekt RED fueron clave para dar origen a una inmensa comunidad de aficionados en el mundo. “Sé que la gente amó jugar esos juegos, y ahora buscan en los libros, la serie, habrá una película sobre Geralt y hay una precuela en camino. Es un universo que crece y crece”, señaló sobre el gran universo que rodea al poderoso brujo.

Desde RPP Noticias, pedimos a Kristofer Hivju que invitara a los fans peruanos que siguieron fielmente “Game of Thrones” a ver la continuación de “The Witcher”: “Los fans aman los cuentos de hadas modernos. Por mi parte, empecé con ‘El señor de los anillos’, luego ‘Game of Thrones’ y luego ‘The Witcher. Es otro mundo mágico en el cual sumergirse y disfruten la locura [risas]”.

La segunda temporada de la serie está disponible para ver desde el 17 de diciembre.

