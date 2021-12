La película de Netflix "Imperdonable" es la segunda preferencia del público peruano. | Fuente: Netflix

"Imperdonable", la última película de Netflix, protagonizada por Sandra Bullock, ha dado lugar a acalorados debates, sobre todo en lo concerniente al final. Antes de seguir leyendo esta nota, te comentamos que hay spoilers.

¿Recuerda Katherine que fue ella quien mató al policía? Antes, recapitulemos: Ruth Slater, el personaje interpretado por Sandra Bullock, pasa 20 años en la cárcel por, supuestamente, asesinar a un policía. Sin embargo, luego se sabe que fue su hermana de 5 años, Katherine, la que disparó el arma.

Durante la película, Katherine, con 25 años, parece haber olvidado lo sucedido, incluso que tiene una hermana mayor. Sin embargo, se ve asediada por pesadillas y arranques de ira. Ahora es momento de repetir la pregunta: en el desenlace, cuando se encuentra con la hermana que no ve hace 20 años, ¿recuerda que fue ella la responsable por la condena de su hermana?

La respuesta está en la interpretación que le demos a los gestos del personaje, por lo que puede variar en cada espectador. Pero lo que sí esta claro es que esta película busca criticar el rol de las administraciones estatales al momento de tratar con huérfanos o con las personas que buscan una segunda oportunidad en la sociedad.

Segundo lugar de la audiencia peruana de Netflix



“Imperdonable” fue estrenada en Netflix el pasado 10 de diciembre. En tan solo cinco días, esta película, dirigida por la alemana Nora Fingscheidt, ya ocupa el segundo lugar de preferencias de la audiencia peruana.

Esta es la segunda película de Neflix en la que actúa Sandra Bullock. La primera fue “Bird Box”, que también representó un éxito de audiencia para la plataforma de streaming. Si algo tienen en común estas dos películas es el dramatismo, algo peculiar si tomamos en cuenta que Bullock alguna vez fue reconocida como la reina de las comedias románticas.

“Imperdonable” se basa en la miniserie británica “Unforgiven”, del año 2009. Con solo tres episodios, esta producción alcanzó una audiencia promedio de siete millones en el Reino Unido.

