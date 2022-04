La actriz que fue parte de “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” se une a la nueva entrega de la serie protagonizada por Henry Cavill. | Fuente: Composición

La tercera entrega de “The Witcher” promete nuevas aventuras de Geralt de Rivia y compañía. La serie protagonizada por Henry Cavill anunció a través de sus redes sociales que cuatro nuevos personajes se integrarán en estos nuevos capítulos.

De acuerdo con la información oficial la actriz Meng’er Zhang, a quien vimos en “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” interpretará a Milva. Además, se integra a la serie Robbie Amell como Gallatin, actor recordado por su participación en “Resident Evil: Welcome to Racoon City” y “Upload”.

Otro actor que se integra al elenco es Hugh Skinner, quien dará vida al príncipe Radovid, famoso por su interpretación de Geo Namit en “Star Wars: The last Jedi”. Otro rostro nuevo que se integra a la tercera temporada de “The Witcher” es Christelle Elwin, quien dará vida a Mistle, actriz que participó en “Bloods”.



NUEVAS ENTREGAS DE "THE WITCHER"

En setiembre pasado, Netflix anunció que “The Witcher” tendría temporada 3, durante la celebración del evento TUDUM. Además, la plataforma anunció la continuación de la serie con Henry Cavill y del universo creado por el escritor polaco Andrzej Sapkowski.

También Netflix compartió una mirada al detrás de escena de “The Witcher: Blood Origin”, la precuela de la original que explicará la creación del primer prototipo de brujo y otros importantes eventos que marcarán el destino del mundo. Esto es solo el comienzo de un Witcherverse que también contará con un segundo anime titulado “The Witcher: Nightmare of the Wolf” y una serie dirigida al público infantil y familiar.

