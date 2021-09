Serán más de 145 talentos y creadores de todo el mundo, representando más de 70 series, películas y especiales. | Fuente: Captura/ YouTube

Este sábado 25 de septiembre, Netflix realizará su evento TUDUM, dedicado a los fans de las producciones de la plataforma a nivel mundial. El evento global, que se transmitirá en los canales de YouTube de Netflix, durará tres horas.

Este es el cronograma del evento:

PRIMERA HORA (10 A.M. PERÚ)

La comediante Lilly Singh será la anfitriona durante la primera hora, que incluye un clip exclusivo de la nueva película de acción "Alerta roja", primeros vistazos de las más recientes temporadas de "Bridgerton" y "Ozark", y una sorpresa especial de "Stranger Things".









SEGUNDA HORA (11 A.M. PERÚ)

Las estrellas de "Stranger Things" Finn Wolfhard y Caleb McLaughlin tomarán el escenario durante la segunda hora, en la que ofrecerán a los fans los primeros vistazos a "Sandman"; "Vikingos: Valhalla", y la temporada 4 de "Cobra Kai". Además, un adelanto de la nueva película "Misión de rescate", una mirada exclusiva a la secuencia de apertura de "Cowboy Bebop", y un panel de estrellas de Netflix, entre ellas Charlize Theron, Regina King y Zazie Beetz nos acompañarán con Bozoma Saint John, la directora de Marketing de Netflix, como moderadora.

TERCERA HORA (12 M. PERÚ)

Nicola Coughlan, de "Bridgerton", será la maestra de ceremonias durante la tercera y última hora del evento, en la que dará algunos anuncios destacados, como el primer adelanto y la revelación de la fecha de estreno de la temporada 2 de "Emily en París", un saludo especial de la nueva reina Isabel II de "The Crown", un clip especial de la nueva película "No miren arriba", un video detrás de cámaras con el elenco de "The Umbrella Academy", el debut del tráiler de "El ejército de los ladrones"— la precuela de "El ejército de los muertos"— además de adelantos y exclusivas noticias de última hora de "The Witcher".

¿Cómo ver TUDUM de Netflix?



El evento virtual en vivo comienza a las 9 a. m. (hora del Pacífico) / 10 a. m. (hora de la ciudad de México y Perú, CST) / 4 p. m. (hora del meridiano de Greenwich) / 1 a. m. (hora de Japón y Corea). El evento se emitirá en los canales de Netflix en YouTube de todo el mundo.

Habrá antesalas especiales donde se destacarán algunas series y películas coreanas e indias, además de contenido de anime, a partir de las 6 a. m. (hora del Pacífico) / 9 a. m. (hora del este) / 1 p. m. (hora del meridiano de Greenwich) / 9 p. m. (hora de Japón y Corea) en sus canales específicos: Netflix Anime, Netflix

India y Netflix The Swoon (Korea).

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x13 Te recomendamos nuestras series y películas fijas para ver en Netflix, Prime Video, HBO Max o Disney+ SIN SPOILERS

¿Eres de los que se queda horas viendo qué hay en las plataformas de streaming y al final terminas viendo NADA? Si es así, no te preocupes, eres de los nuestros, así que hicimos este episodio pensando en ti. Te hacemos recomendamos SIN SPOILERS qué ver en Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney+ para que la próxima vez no gastes tiempo buscando y tengas las fijas. Por supuesto, ninguno de los integrantes de este podcast coincide en sus gustos... así que la variedad está asegurada.