La cuarta temporada de “Stranger Things” sigue siendo uno de los proyectos más esperados. Con un tráiler, Netflix compartió algunos avances de lo que veremos en 2022 con los nuevos episodios. | Fuente: Netflix

Los nuevos episodios de “Stranger Things” llegarán en 2022. Así lo reveló Netflix mediante un tráiler compartido en redes sociales. Si bien al inicio se creía que la cuarta temporada de la serie protagonizada por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo y compañía.

El retraso en el rodaje de la cuarta temporada se debió a la pandemia de la COVID-19, durante el 2020. “El mundo ha observado”, dice el tráiler. ¿Qué podemos esperar de la temporada 4 de “Stranger things”?

“Stranger Things” y su temporada más oscura

La temporada 4 de “Stranger Things” ha sido descrita, por sus estrellas, como la más oscura y aterradora en toda su historia. “Creo que la mayoría diría que es la temporada más aterradores de las tres anteriores”, dijo el joven actor Gaten Matarazzo, Dustin Henderson en la serie, a US Weekly.

Su coestrella Finn Wolfhard (Mike Wheeler) tuvo una opinión parecida sobre el desarrollo narrativo que pudo notar en los próximos episodios a estrenar: “Cada temporada se vuelve más oscura. […] En serio, la temporada cuatro hasta ahora... es la temporada más oscura que se ha hecho”.

“Stranger Things” aún no tiene una fecha de estreno oficial en Netflix, pero se espera que su lanzamiento sea entre el 2021 y el 2022.

