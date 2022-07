La novela colombiana "Yo soy Betty, la fea" salió de Netflix el 10 de julio. | Fuente: RCN

Después de que “Yo soy Betty, la fea” dejara de formar parte del catálogo de Netflix desde el 10 de julio, se tejieron varias posibilidades sobre la salida de la novela colombiana, sin embargo, el periodista Carlos Ochoa despejó las dudas de los fanáticos.

¿Por qué “Yo soy Betty, la fea” salió de Netflix?

De acuerdo con las palabras del periodista colombiano, la decisión de quitar a “Yo soy Betty, la fea” se dio por los acuerdos entre RCN Televisión, Caracol y Netflix: "Todo es por contratos. Al principio, ambas cadenas tenían sus contenidos en el streaming, pero con el paso del tiempo, Caracol le dijo al servicio online que podía producir contenido para ellos", comentó.

Ante ello, Netflix adquirió los derechos de distribución de la novela, no obstante, ya no quieren hacerlo: "Para entender esto, tengo dos ideas. La primera es que Netflix ya no quiere invertir en los derechos de la ficción", comentó.

Luego, Ocho confirmó que “la telenovela irá para otro streaming". Si bien no dijo en cuál de todas las plataformas estará, es probable que pronto dé la sorpresa y aparezca en HBO Max, Hulu, Amazon Prime Video o Disney+. Mientras tanto, puedes verla en TV Azteca, App TV Azteca y Canal RCN.

¿POR QUÉ 'YO SOY BETTY, LA FEA' SE HA MANTENIDO EN EL TOP 10 DE NETFLIX?

¿Qué hizo de 'Yo soy Betty, la fea' un producto lo suficientemente atractivo como para mantenerse en el Top 10 de Netflix? Al respecto, RPP Noticias conversó con Gigio Aranda, Eduardo Adrianzén y Ani Alva Helfer, tres guionistas nacionales, para saber sus opiniones sobre este fenómeno cuya vigencia parece inmune al peso de las detracciones, incluso en tiempos de la cultura de la cancelación.

Para Gigio Aranda, creador de “De vuelta al barrio”, el argumento explica uno de los puntos clave en el boom de “Yo soy Betty, la fea”. “Es la reivindicación del bulleado, de una minoría golpeada y oprimida. David contra Goliat, Cenicienta… siempre nos va a gustar ese cuento. Nos gusta que las posibilidades de tu protagonista siempre estén en contra. El viaje del héroe, la protagonista en este caso, se sigue. Puede haber fracasado, pero ahí está: perenne”, dijo.

En efecto, la ficción protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello tiene en el centro de su historia al “underdog”: aquel personaje que parece tener pocas probabilidades de ser un ganador. Un “antihéroe”, en palabras de la guionista y cineasta Ani Alva Helfen (creadora de "Maricucha"), que está “estereotipada en lo que nosotros creemos o juzgamos como feo” y que “resulta en su momento como el arlequín, algo chistoso”. “Es el pez fuera del agua y genera empatía”, afirmó.

De acuerdo con Eduardo Adrianzén, responsable de “El último bastión” y otras series peruanas, la telenovela de RCN Televisión es “un ejemplo para producción latinoamericana de cómo hacer un clásico con actores locales, con historia local, muy colombiana, sin recurrir a gran producción”. “No es una telenovela diseñada para ser un gran boom ni ser vendida. Es un ejemplo de cómo una dramaturgia local puede volverse universal y permanente”, opinó.

