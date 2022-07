"Yo soy Betty, la fea" dejó de estar disponible en la plataforma de 'streaming' Netflix. | Fuente: RCN Televisión

Luego de casi tres años en Netflix, "Yo soy Betty, la fea" ya no está disponible en el catálogo de la plataforma. Una gran pérdida para sus suscriptores, que habían logrado mantener a la telenovela colombiana entre las 10 producciones favoritas durante todo su periodo en el 'streaming'.

Era imbatible: no había manera de que la ficción creada por Fernando Gaitán, que incluye dos temporadas con un total de 335 episodios, pudiera desaparecer de la lista de preferencias. Ingresó al servicio en octubre de 2019 y desde entonces repitió el éxito que tuvo cuando salió al aire.

Entre 1999 y 2001, los años en que la cadena colombiana RCN Televisión transmitió "Yo soy Betty, la fea", la historia de Beatriz Pinzón Solano (Ana María Orozco) rompió récords de sintonía. Inclusive, en su momento, llegó a ganarle en audiencia a un partido de fútbol entre las selecciones de Colombia y Argentina.

Por todo ello, repasamos en la siguiente nota diez curiosidades de la telenovela que todo fan debería conocer.









"Yo soy Betty, la fea" fue creada por el guionista Fernando Gaitán y empezó a emitirse en 1999. | Fuente: Netflix

1. Horas de trabajo agotadoras

De su creciente fama, el elenco de "Yo soy Betty, la fea" se daría cuenta después y no tanto en medio de la transmisión de la telenovela. Pues, como confesó alguna vez Ana María Orozco, estaban sometidos a un horario de trabajo que resultaba agotador.

"En ese momento estábamos grabando un promedio de 18 horas al día, sábados y feriados, de pronto empieza este 'boom', porque ya la estaban dando afuera y empieza la locura, pero nosotros clavados grabando, empezábamos a sentirlo", contó al programa "Bravíssimo".

Asimismo, la actriz colombiana afirmó que durante "un año y diez meses" fue el periodo que duró esta etapa en la que todo el equipo terminaba cansadísimo. "Los últimos meses estábamos casi al aire y había que grabar a la hora que fuera, el descanso era poco, no dormía bien", indicó.

2. Récord Guinness



Tanto fue el éxito de sintonía de "Yo soy Betty, la fea", que consiguió transmitirse a más de 180 países y fue doblada a 25 idiomas. Su llegada a Netflix ya venía respaldada por otro galardón: el haber conseguido en 2010 un Récord Guinness por ser la telenovela más exitosa de todos los tiempos.

¿A qué puede deberse su vigencia? En RPP Noticias entrevistamos a tres guionistas peruanos, que nos dieron sus opiniones sobre los motivos que la mantuvieron en el top 10 del servicio del 'streaming'. Seguramente, muchas de esas razones también explican su logro en el récord mundial.

Ana María Orozco debió padecer horarios extenuantes de grabación durante "Yo soy Betty, la fea". | Fuente: RCN Televisión

3. La transformación de Beatriz Pinzón Solano

Ya lo había explicado Mario Duarte al contar cómo caracterizó a Nicolás Mora, el amigo de Betty en la telenovela: le dieron un perfil de media página de su personaje que él preparó a lo largo de una semana. Cuando obtuvo el papel, fue dándole más forma con ayuda del director.

Un proceso similar vivió el resto del reparto. Pero el caso de Ana María Orozco fue distinto. Porque la intérprete fue una de las creadoras del aspecto de Beatriz Pinzón Solano. De hecho, durante su audición, ella se presentó con un 'look' bastante similar al que vimos en la telenovela.

El resultado final: Orozco se maquillaba el bigote y las cejas, y también se colocaba una prótesis en los dientes.

4. "Se dice de mí", ¿a quién le pertenece el tema de "Yo soy Betty, la fea"?

"Se dice de mí / Se dice que soy fea / Que camino a lo malevo / Que soy chueca y que me muevo / Con un aire compadrón...". Así empieza la canción "Se dice de mí", que viste la introducción de "Yo soy Betty, la fea" y que estaba entonada por la cantante Yolanda Rayo.

La nacionalidad del tema, sin embargo, proviene de la región del Río de la Plata, pues su melodía fue concebida por el compositor uruguayo Francisco Canaro y su letra por el argentino Ivo Pelay, quienes en la versión original habían querido hacer una milonga.

Antes de que llegara a la voz de Yolanda Rayo para la producción de RCN Televisión, ya había sido cantada por la actriz Tita Merello, quien interpretó la canción en 1955, en la cinta "Mercado de Abasto", dirigida por Lucas Demare. Y antes de ella, el cantante uruguayo Carlos Roldán la cantó por primera vez en 1943.

5. La inspiración para "Yo soy Betty, la fea"

Dos años de trabajo le tomó al guionista Fernando Gaitán escribir el guion de "Yo soy Betty, la fea". El creador, que falleció repentinamente en 2019, contó en una ocasión que Beatriz Pinzón Solano estuvo inspirada en varias mujeres que conoció a lo largo de su vida.

Asimismo, alguna vez reconoció que la telenovela mexicana "Mi secretaria", producida por Humberto Navarro para Televisa, fue otra fuente de inspiración para su propia creación. Así, Betty bebió de la historia de la secretaria Lupita Ramírez, aunque en esa producción el jefe estaba enamorado de ella.

"Vamos a contar una historia desde este lado [...] Es la historia de cómo una mujer fea vive la vida", sostuvo Gaitán en aquella oportunidad.

6. Un divorcio en pleno rodaje

"Yo soy Betty, la fea" no fue un rodaje demasiado amable para todos los miembros de su elenco. Especialmente para la protagonista Ana María Orozco y Julián Arango, quien daba vida al diseñador de modas Hugo Lombardi.

Antes del inicio de las grabaciones, ambos habían contraído matrimonio en 1999; sin embargo, en pleno rodaje, la relación empezó a deteriorarse. A tal punto que, ya en el 2000, los intérpretes terminaron por divorciarse después de diez meses de casados.

Según recogió el diario El País, Arango pensó en renunciar a la telenovela. Pero finalmente no lo hizo y consiguió sobreponerse a este episodio de su vida sentimental. "Yo tenía un personaje y lo hacía. No tenía que interferir en mi vida, un personaje es un personaje y yo soy yo, no tenía nada que ver que Hugo tuviera que decirle algo a Betty. Son dos cosas distintas", dijo en una ocasión el actor.

Según Fernando Gaitán, la telenovela "Mi secretaria" inspiró su creación "Yo soy Betty, la fea". | Fuente: Filmaffinity

7. Las muertes del elenco

Con los años, el reparto de "Yo soy Betty, la fea" ha ido perdiendo a muchos de sus miembros. La primera en partir fue Celmira Luzardo, la actriz que encarnó a Catalina Ángel. No pudo ganarle al cáncer con el que venía batallando durante años y falleció en el 2014.

Otros intérpretes de la telenovela que no están más en esta vida son Alberto Valdiri, el esposo de Bertha, que murió en diciembre de 2014 a causa de un infarto; Raúl Santa, el popular 'Pupuchurro', que partió en noviembre de 2021; Dora Cadavid, la recordada Inesita, quien en enero de este año murió a sus 84 años; y Lina María Marulanda, la modelo colombiana que se suicidó en 2010.

8. "Ecomoda", la secuela que fracasó

Tras el fin de "Yo soy Betty, la fea", los espectadores se quedaron con ganas de saber más sobre el destino de Beatriz Pinzón y Armando Mendoza. ¿Llegarían a tener un matrimonio feliz? ¿Cómo dirigirían ambos Ecomoda? ¿Qué sería de la vida, por ejemplo, de Mario Calderón, Hugo Lombardi y el popular 'Cuartel de las feas'?

Algunas respuestas a estas preguntas quiso darle "Ecomoda", la secuela de la telenovela que lanzaron en 2002. Sin embargo, esta segunda parte no consiguió obtener el éxito arrollador de la telenovela original, pese a que muchos de los integrantes de su elenco regresaron en sus respectivos papeles. Después de 35 capítulos, la producción terminó por ser cancelada.

"Ecomoda", la secuela de "Yo soy Betty, la fea", fue cancelada después de 35 episodios. | Fuente: RCN Televisión

9. La casa de Betty

Aunque pueda pensarse que la casa de Beatriz Pinzón Solano, donde vivía junto a su padre Hermes y su madre Julia, fue montada en un set de televisión, lo cierto es que ese hogar existe. De hecho, si uno viaja por la capital colombiana, todavía puede encontrarla.

El inmueble, que aún conserva la fachada azul y su jardín, está ubicado en el barrio Santa Teresita de Bogotá. Su actual propietario la considera una atracción turística. De hecho, en 2018, le abrieron las puertas al Canal Capital para un recorrido en el que se mostró el cuarto donde Betty escribía su diario.

10. Reencuentro sobre las tablas

En 2017, el elenco original de "Yo soy Betty, la fea" volvió a reencontrarse. Pero no frente a las cámaras de televisión, sino en una obra de teatro que relató durante su montaje cómo es que Betty salva a Ecomoda de la ruina económica.

