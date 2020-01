Conoce las películas nominadas que están disponibles en Netflix. | Fuente: Netflix

Los Oscar 2020 se llevarán a cabo el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles, y a pesar de que Netflix fue dejado de lado en los Globos de Oro, esta vez podría alzarse con un premio. En el catálogo de la plataforma streaming aparecen ocho películas que han sido nominadas a la prestigiosa gala.

“The Irishman” es la que lidera la lista con un total de diez nominaciones que incluyen a Mejor película, Mejor director, Mejor actor de reparto, Mejor guion adaptado, entre otros. La cinta dirigida por Martin Scorsese se estrenó en salas comerciales, y en menos de una semana fue publicada en el servicio de streaming.

Le sigue “Historia de un matrimonio” con seis nominaciones a los Oscar 2020, entre las cuales se ubican Scarlett Johansson, Adam Driver y Laura Dern en las categorías de Mejor actriz, Mejor actor y Mejor actriz de reparto. Cabe añadir que “ScarJo” está doblemente nominada este año, ocupando un lugar entre las opciones de Mejor actriz de reparto por “Jojo Rabbit”.

“The Two Popes”, protagonizada por Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, es la tercera película de Netflix en la lista de nominaciones. La cinta original de la plataforma va tras las categorías de Mejor actor principal, Mejor actor de reparto y Mejor guion adaptado.

DIVERSAS CATEGORÍAS

“Perdí mi Cuerpo” y “Klaus” son los filmes originales de Netflix que se encuentran nominadas a Mejor película animada, ambas totalmente diferentes al cine animado comercial que ha impulsado Disney durante las dos últimas décadas. La primera se trata de una producción francesa hecha en una pulcra animación 2D con una mano —sí, una que busca su cuerpo— como una de las protagonistas.

En esa misma línea, “Klaus” también se consolida como una de las opciones más innovadoras para alzarse con el galardón. La cinta española que también está hecha en 2D obtuvo el premio a Mejor película animada en los Globos de Oro 2020. ¿Podría ser que las tendencias del cine animado vuelvan a orientarse hacia el 2D? Definitivamente la plataforma streaming está contribuyendo a ese efecto con dos nominaciones en los Oscar 2020.

Finalmente, “American Factory” y “Al Filo de la Democracia” se ubican en las categorías de Mejor documental, mientras que “Life Overtakes me” buscará el galardón a Mejor cortometraje documental. Tal como lo demuestran todos los filmes presentados más arriba, Netflix ha diversificado sus producciones y por consecuencia, ha logrado entrar a una amplia variedad de categorías.

Con “Joker” y “1917” en el camino, la competencia será dura para la plataforma streaming en esta edición de los premios. “Ford v Ferrari”, “The Irishman”, “1917”, “Historia de un matrimonio”, “Jojo Rabbit”, “Mujercitas”, “Once Upon A Time In... Hollywood”, “Joker” y “Parasite” son los nueve filmes nominados a Mejor película en los Oscar 2020.