Adolfo Aguilar y su equipo fueron víctimas de un robo, mientras interpretaban su obra teatral | Fuente: Facebook

El viernes 20 de mayo, Adolfo Aguilar y su equipo técnico fueron víctimas de un robo, mientras se encontraban interpretando la obra “¿Por dónde salgo?”. Esto se dio en el auditorio del colegio San José, de Chiclayo, ciudad que el actor y compañía visitaron como parte de su gira por el norte del Perú, que también abarcó Piura.

En un video mostrado por “América Noticias”, el productor de la obra, José Salinas explicó cómo se habría dado la sustracción de los bienes. A la puerta del cuarto que hacía de camerino solo se puede acceder por medio de una llave, ya que no tiene perilla. En ese sentido, los delincuentes habrían tenido una copia de esta llave, ya que no habían marcas de que hubiera sido forzada.

Adolfo Aguilar señaló que el robo se habría dado mientras ellos se encontraban interpretando la obra, y recién se habrían dado cuenta durante el intermedio. “Cuando yo he llegado a esta puerta… ya estaba abierta, sin forcejeos. Entonces, no tiene ningún sentido. Alguien ha llegado, ha abierto con la llave, ha entrado, ha hecho bulla encima, porque estamos en plena función”, explicó a los medios.

Nos hemos sentido ofendidos”

Las pérdidas llegarían a 15 000 dólares, y entre las pertenencias robadas habría un reloj, lentes, medicinas, tarjetas de crédito y débito, documentos, medicinas, entre otras cosas. Estas pertenencias son del conductor y actor, así como de una de las bailarinas.

Sin embargo, Adolfo Aguilar señaló que, más allá de las pérdidas materiales, que se pueden recuperar, él y su equipo se han sentido ofendidos por la facilidad cómo han operado los ladrones.

Al respecto, señaló que la institución educativa no les ha dado las explicaciones del caso, e incluso les han respondido con evasivas.

“En realidad el colegio debería dar todas las facilidades, yo sigo sin entender por qué no dan las facilidades. La gente contesta raro, nos dicen que no, todo el mundo se pelotea... Las cosas materiales son cosas materiales y realmente no importa, pero la ofensa que hemos sentido...” manifestó.

A pesar de lo sucedido, el Adolfo Aguilar se presentó al día siguiente en Piura, donde compartió imágenes desde el auditorio donde se llevó a cabo.

