Adolfo Aguilar señaló que estuvo a punto de casarse dos veces. | Fuente: Instagram / Adolfo Aguilar

El conductor Adolfo Aguilar continúa revelando detalles de su vida privada. Luego de explorar su "lado más íntimo" en su unipersonal "¿Por dónde salgo?", recientemente confesó que en dos ocasiones estuvo a punto de casarse, pero prefirió desistir de esta decisión.

"Estuve por casarme dos veces. Fue entre los 28 y 33 años. He tenido enamoradas hasta los 33, luego ya tuve novios, no más. Sabía que tenía algún interés por los chicos, pero en realidad estaba enamorado (...). Cuando yo tenía novias y me iba a casar, detuve el proceso", dijo Aguilar en una entrevista para el canal de YouTube de Jorge Talavera.

Bajo ese contexto, de acuerdo con el presentador de "Yo soy", la razón por la que no contrajo matrimonio en aquellas oportunidades respondió a que "no podía seguir, porque no iba a ser completamente real". "Fue mucho llanto, sufrimiento, porque había mucho amor", manifestó.

"Un ciudadano de segunda clase"

En la misma conversación, Adolfo Aguilar recordó lo complicado que fue para él revelar su homosexualidad el 15 de enero de este año, debido a su condición de figura pública y también por formar parte de una comunidad a la que todavía se le niega el derecho del matrimonio.

"Antes yo era un ciudadano que pagaba mis impuestos, que tenía los beneficios de un ciudadano regular. Después del 15 de enero me convertí en un ciudadano segunda clase porque perdí un derecho, el derecho a casarme con quien me dé la gana", señaló.

Aguilar subrayó que "la unión civil es un derecho que debería tener", pese a que en este momento de su vida no esté interesado en contraer nupcias. "No lo busco, pero debería tenerlo, porque para eso pago mis impuestos", afirmó el también productor y director de cine.

Sentimientos de pertenencia

Por otro lado, Adolfo Aguilar afirmó que "la gente" como él suele padecer de "baja autoestima". "Tenemos problemas de salud mental. Fue fuertísimo, no me quería nada, odiaba lo que era, sufría todos los días por ser homosexual", reveló.

"Si encuentran una empatía en mi historia y les sirve para sentirse mejor, que lo utilicen", dijo también en alusión a su unipersonal "¿Por dónde salgo?", que estrenó en febrero de este año.

En aquella oportunidad, Aguilar sostuvo en un comunicado de prensa: "Quiero que todas las personas que me siguen conozcan cómo pienso y cómo siento desde un lado más íntimo, y sé que esto tendrá un impacto positivo en quienes aún luchan por reconciliarse con su identidad".

