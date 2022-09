Giovanni Ciccia afirma que 'Al fondo hay sitio' es su familia: "Tenemos un WhatsApp llamado Los Montalbán" | Fuente: Instagram | Giovanni Ciccia

Luego de los elogios que recibió por protagonizar una de las escenas más dramáticas de la novena temporada de 'Al fondo hay sitio', Giovanni Ciccia se refirió a la buena relación que mantiene con los demás integrantes del elenco de la serie de América TV, especialmente con los actores que conforman la familia Montalbán.

Más allá de las tensiones que reflejan en la pantalla chica, lo real es que detrás de cámaras, el ambiente es de "admiración y respeto".

"Un aspecto importante para que en pantallas pueda verse un buen trabajo actoral es que en 'Al fondo hay sitio' somos una familia, hay mucho cariño, admiración y respeto entre todos. Sinceramente, los considero mi segunda familia pues compartimos muchas horas juntos y cada día somos más unidos", dijo Ciccia a Trome.

Pese a la diferencia de edad que existe en el grupo, el actor afirma que todos han hecho una buena amistad; incluso mantienen una relación horizontal y aprenden cosas nuevas de cada uno.

"Yo almuerzo todos los días con Karime Scander (Alessia), Franco Pennano (Cristóbal), María Grazia Gamarra (Macarena) y Guadalupe Farfán (July). Es más, hasta tenemos un grupo de WhatsApp, que se llama 'Los Montalbán' y nos escribimos todo el día, buscándonos para juntarnos cuando tenemos algunos minutos libres", manifiesta el actor.

Feliz por los elogios y comentarios

Giovanni Ciccia se convirtió en tendencia luego de recibir varios elogios por su trabajo en la serie 'Al fondo hay sitio'. En el capítulo del miércoles 21 de septiembre, el actor protagonizó una escena cargada de tensión bajo la piel de Diego Montalbán, un personaje que poco a poco está ganado protagonismo en la producción televisiva.

El artista ha recibido el aplauso de sus colegas y fanáticos que resaltaron su talento. La escena se volvió viral y el propio actor ha compartió en redes sociales las reacciones de algunos seguidores.

"Me hace feliz y me puso muy contento leer tantos comentarios bonitos del público sobre mi trabajo, pero es importante resaltar que gran parte de mérito lo tiene el guion, pues sin una buena historia, sin buenos guionistas no se puede hacer un gran trabajo. La historia de los Montalbán se está escribiendo desde cero en esta temporada y ha llegado a un momento clímax que ha gustado mucho al público y me siento orgulloso", comentó.

Luego de este giro impactante en la trama de Al fondo hay sitio, Giovanni Ciccia aseguró que en los próximos capítulos se darán a conocer más detalles de su personaje, sobre todo de su misterioso pasado.

"Siento que mi trabajo se está haciendo bien, de interpretar bien a un ser humano y no solo a alguien detestable, sino una persona completa que puede ser divertida, odiada y amada en algún momento", finalizó.

