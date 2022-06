'Al fondo hay sitio': Bárbara Cayo vuelve como 'Rafaela' en la nueva temporada de la serie | Fuente: Instagram

La novena temporada de 'Al fondo hay sitio' trajo de regreso a buena parte de los personajes más representativos de la serie. Con la emisión de los nuevos capítulos, los televidentes han sido testigos de importantes reapariciones como la Diego Montalván (Giovanni Ciccia) y Bruno Picasso (Luis Ángel Pinasco).

Ahora, un nuevo avance de la exitosa producción nacional, confirma el regreso de 'Rafaela Maldini', interpretada por la actriz Bárbara Cayo. Su primer contacto es con su expareja, 'Pepe' (David Almandoz), quien se muestra sorprendido por repentina aparición. ¿Qué hará con el mejor amigo de Tito? ¿Intentará retomar su relación con la hija de Francesca?

A mediados de junio, la mayor de las hermanas Cayo usó su cuenta de Instagram para dar pistas de su regreso a 'Al fondo hay sitio'. La actriz publicó una foto donde aparece en un set de grabación dejando entrever que volvería encarnar a Rafaela. "Bienvenidas luces de nuevo", escribió en la descripción de la postal.

¿QUÉ PASÓ CON RAFAELA MALDINI EN 'AL FONDO HAY SITIO'?

En el capítulo final de la octava temporada de 'Al fondo hay sitio' se supo que 'Pepe' y 'Rafaela' se habían reconciliado luego de enfrentar algunas diferencias en su relación. Ambos se fueron a vivir con la familia Gonzáles, para luego ser acogidos en la residencia de Francesca Maldini.

Sin embargo, de acuerdo a lo que se reveló en el segundo capítulo de la nueva temporada de la serie, 'Pepe' decidió poner fin al romance porque la hija de Bruno Picasso le había pedido tener un hijo. No se sabía con exactitud el paradero de Rafaela, pero 'Pepe' se llevará una gran sorpresa al ver a su gran amor nuevamente.

DON GILBERTO REVELA DÓNDE SE ENCUENTRAN GRACE Y NICOLÁS

Durante el tercer capítulo de la novena temporada de 'Al fondo hay sitio', se reveló una de las incógnitas más relevantes sobre el regreso de la teleserie. ¿Qué pasó con 'Grace' y 'Nicolás' después del final de la octava temporada?.

La respuesta que los seguidores esperaban se dio a conocer durante el viaje que la familia 'Gonzales' y 'Francesca Maldini' hicieron a las playas del Punta Sal. En la escena, 'Don Gilberto' (Gustavo Bueno) mencionó lo que ocurrió con los personajes que encarnaron Mayra Couto y Andrés Wiese.

En una conversación con su amigo 'Peter' (Adolfo Chuiman), 'Don Gilberto' comentó que su nieta y 'Nicolás' mantenían una sólida relación y que se encontraban viviendo en el extranjero.

En la escena, el patriarca de los 'Gonzales' intentaba alentar al mayordomo a declarar su amor por 'Francesca Maldini'. 'Peter' se mostraba inseguro de expresar sus sentimientos a su querida 'madame', como ocurre durante toda la trama de 'Al fondo hay sitio', pero fue alentado por las palabras de su amigo.

"Tonterías, esas son cosas del pasado. ¿Acaso la Greysicita y el Nicolás no son felices en Canadá? Joelito y la Fernandita fueron felices durante un tiempo. ¿Y cuándo lo vas a ser tú? Anímate. Ya no somos tan jovencitos", dijo 'Don Gilberto'.

