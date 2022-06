El actor Carlos Solano interpreta a Félix Panduro en "Al fondo hay sitio". | Fuente: Instagram / Carlos Solano

A un día del estreno de la novena temporada de "Al fondo hay sitio", el actor Carlos Solano ofreció algunos detalles sobre el futuro de su personaje en la teleserie, el vigilante de Las Lomas, Félix Panduro, más conocido por los televidentes como 'Juélix'.

El intérprete dijo que "todo" le motivó a volver a la producción. "El elenco, la historia, mi personaje. No había nada que no me motivara en realidad, todo es grandioso aquí. Así que yo acepté y aquí estamos, para seguir otros 8 años más... no, mentira", dijo al diario El Comercio.

Carlos Solano apuntó también que, gracias al risueño 'Juélix', el público le "ha dado mucho cariño", más del que "hubiera imaginado". Aun cuando la teleserie había culminado, sus seguidores le pedía saludos y el afecto hacia su personaje crecía. "Espero que siga así", manifestó.

Además, el actor expresó su expectativa en que "Al fondo hay sitio" capte "una buena audiencia" al principio. Se mostró "confiado de que va a mantener por la calidad del guion". "Al menos, al principio, la gente va a tener la curiosidad de saber qué sucede, qué pasa con los que no están, cómo serán los personajes nuevos", comentó.

"Al fondo hay sitio": El futuro del 'Juélix' en la teleserie

En cuanto a su personaje en "Al fondo hay sitio", Carlos Solano manifestó que los guionistas de la teleserie lo "han concebido como un alma libre". "A veces no se olvida del cariño hacia la 'Teresita' e intenta reconquistarla, pero al final de cuentas parece ser un alma libre", indicó.

Y en la nueva entrega de la producción, ¿qué rol jugará el guachimán más entrañable de la TV peruana entre las familias Gonzales y Maldini? Al respecto, el actor señaló: "En cuestión de negocios, me conviene con los Maldini, pero mi corazón está con los Gonzales". Félix Panduro "es del pueblo".

"Siempre es una alegría [volver a encarnar a mi personaje]. Yo estoy estrechamente vinculado al 'Juélix', porque en realidad este personaje es de la selva. Yo no soy de la selva, pero mi madre sí lo es. Hacer de 'Juélix' es un poco homenajear a mi madre y a su tierra", sostuvo Solano.

Para el actor "es un gran honor y un cariño personal" que Félix Panduro siga manteniéndose vigente en "Al fondo hay sitio".

Fecha y hora para ver "Al fondo hay sitio" temporada 9

El miércoles 22 de junio se estrenará la temporada 9 de "Al fondo hay sitio". La cita será en el canal 4, América TV, a partir de las 8:30 p.m. (hora peruana)

¿Dónde ver "Al fondo hay sitio" temporada 9?

La novena temporada de "Al fondo hay sitio" será transmitido por América TV a través del canal 4.

"Al fondo hay sitio" temporada 9: horarios en el mundo

Perú: 8:30 p.m.

Ecuador: 8:30 p.m.

Colombia: 8:30 p.m.

México: 8:30 p.m.

Chile: 10:30 p.m.

Bolivia: 9:30 p.m.

Venezuela: 9:30 p.m.

Argentina: 10:30 p.m.

Brasil: 10:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 9:30 p.m.

España: 4:00 a.m. (jueves 23 de junio)

