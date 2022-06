Al fondo hay sitio: ¿Cómo se justificó la ausencia de algunos personajes en la nueva temporada? | Fuente: Instagram

Luego de seis años, 'Al fondo hay sitio' regresó a las pantallas de la televisión nacional con algunos de los personajes más representativos del programa. Sin embargo, la ausencia de algunos rostros también se hizo sentir en el capítulo de estreno de su novena temporada.

Para continuar con el hilo de la historia, la producción ha tratado de justificar este vacío dejado por personajes tan relevantes como 'Grace', 'Fernanda' 'Nicolás', entre otros. Gigio Aranda, guionista y director de 'Al fondo hay sitio' dio una respuesta a esta interrogante.

"Estamos justificando la ausencia de todas maneras, en el primer y segundo capítulo y también estamos haciendo los duelos respectivos. Estamos cumpliendo con personajes tan importantes, no podíamos pasar por alto", dijo en conferencia de prensa.





FERNANDA DE LAS CASAS

Nataniel Sánchez, la actriz que interpretó a Fernanda de las Casas en 'Al fondo hay sitio', dijo que no sería parte de la nueva temporada de la teleserie, porque actualmente se encuentra radicando en España enfocada en otros proyectos.

Durante la octava temporada de 'AFHS', su personaje retomó su romance con Joel, incluso llegaron a tener gemelos a los que llamaron Doris y Nemo. Sin embargo, debido a su ausencia en los nuevos capitulos, la historia ha tomado otro rumbo.

En ese sentido, la relación de Joel con Fernanda no llegó a prosperar y sus hijos nunca existieron, todo había sido parte de la imaginación del joven 'Cara de pez'. Ahora la pena lo desanima y obliga a buscar el consuelo de su 'Noni'.

GRACE Y NICOLÁS

Grace Gonzáles y Nicolás de las Casas, una de las parejas que despertó grandes emociones en temporadas anteriores de 'AFHS' también brillan por su ausencia en los nuevos capítulos. El destino los separó, pero el vínculo que comparten es su hija Nelly Franccesca.

En la octava temporada, Nicolás viaja con su esposa Emilia a Estados Unidos para que su hija pueda ser operada. Grace Gonzáles no puede viajar con ellos por falta de visa, por lo que se le ve muy intranquila esperando las noticias sobre la salud de Nelly Franccesca.

Afortunadamente, la intervención médica resultó exitosa y la pequeña se encuentra a salvo. Grace continúa sin poder acceder a la visa, pues su familia es estafada, por lo que se queda sin poder viajar; ahora tiene que esperar hasta que Nicolás y su hija regresen del extranjero.

Mayra Couto habló sobre el regreso de "Al fondo hay sitio", ella se encuentra actualmente en Colombia, pero se dio tiempo para desear éxitos a sus compañeros que confirmaron su participación en esta nueva temporada.

"Al fondo hay sitio vuelve con todo en 2022 y, desde Colombia, quiero desearle el mejor de los éxitos a mis compañeros. ¡Ya quiero ver la evolución de personajes como la Tere!", dijo la actriz que dio vida a 'Grace'.

Por su parte, Andrés Wiese, el actor que encarnó a 'Nicolás', aseguró que no volverá a participar en las grabaciones de los nuevos capítulos de 'AFHS', como se sabe, él estuvo envuelto en serias acusaciones que hiciera en su momento Mayra Couto en su contra.

ISABELLA PICASSO



Uno de los momentos más emotivos del primer capítulo de la nueva temporada de 'Al fondo hay sitio' sucedió cuando 'Francesca Maldini' abrazó con nostalgia la fotografía de su hija 'Isabella Picasso', personaje que fue interpretado por la actriz Karina Calmet ¿Qué ocurrió con ella?.

Como se recuerda, al final de la octava temporada de la teleserie, 'Isabella' fue asesinada por 'Carmen Llanos', la madre de 'Claudia Llanos', mejor conocida como 'Mirada de tiburón'. Desafortunadamente, 'Francesca' fue testigo del crimen que terminó por acabar con la vida de su hija.

"Ojo por Ojo, hija por hija", dijo el personaje de Teddy Guzmán antes de dispararle a 'Isabella'. Esto en referencia al asesinato de 'Claudia Llanos' en manos de la señora 'Maldini'. Los Gonzalez acompañaron en el dolor a los Maldini, tal como se pudo ver en la escena del velorio de la hija de 'Francesca'.



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).