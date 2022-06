Erick Elera y Nataniel Sánchez, actores que protagonizaron a Joel y Fernanda en 'Al fondo hay sitio', respectivamente. | Fuente: Instagram

Gigio Aranda, guionista y director de 'Al fondo hay sitio', brindó detalles de cómo fue el proceso para que la exitosa serie vuelva a las pantallas. También habló de lo complejo que resultó replantear la historia de los 'Gonzáles y los 'Maldini' debido a la ausencia de algunos personajes.

En el programa 'En Escena' de RPP Noticias, Aranda dijo que lanzar el regreso de 'Al fondo hay sitio' era casi como ponerse una soga en el cuello. "Esto puede salir muy bien o muy mal, imagínate cómo se trabaja el asunto de expectativas", explicó antes de referirse al llamado de los actores.

"Esto fue una reunión de zoom, hicimos una lista, así tipo los convocados, y empezamos a trabajar con los actores que aceptaron. Yo tenía una historia previa, ya la había conversado con los escritores, y en base a los que quedamos finalmente como elenco trabajamos este regreso. Creo que con dos personas menos ahí, ya no se hacía el programa", admitió.

¿QUÉ PASÓ CON LOS HIJOS DE FERNANDA Y JOEL?

Uno de los dolores de cabeza para los guionistas fue la ausencia de Fernanda de las Casas, personaje que fue interpretado por Nataniel Sánchez. Como se sabe, la actriz rechazó la propuesta de ser parte de la nueva temporada debido a los compromisos que tiene en el extranjero.

En el capítulo final de la octava temporada de 'Al fondo hay sitio' Joel y Fernanda tuvieron mellizos y cerraron su historia de amor con un final feliz. Sin embargo, ante la ausencia de la popular 'chuckycita' en la nueva temporada, los realizadores dieron un giro inesperado a la historia de la pareja y todo fue producto de la imaginación de Joel.

"La locura que hemos hecho con los hijos de Joel y Fernanda tuvimos que llevarla en la espalda... Hemos tenido que recurrir a la explicación más maravillosa que nos ha regalado Marvel, que es lo del Multiverso por una simple razón", dijo el director.

"Cuando Nataniel dijo que no iba a estar en el programa, los dos niños ya existían en el capítulo final. Al no estar Fernanda, nos imaginamos que estaba lejos de Joel y, si estaba lejos de él, lo más probable es que estuviera con sus hijos", comentó.

"Así Fernanda estuviera en Saturno con sus hijos, Joel se hubiera conseguido un cohete y se iría detrás de ella. No podíamos concebir que Joel se quedara o viviera lejos de sus hijos", explicó el guionista.





HONRAR A LOS PERSONAJES AUSENTES

Ahora, el deseo de Gigio Aranda y su equipo es honrar la ausencia de personajes tan importantes que contribuyeron al éxito de 'Al fondo hay sitio' "Creo que el público no nos hubiera perdonado el recambio de personajes tan importantes", manifestó.

Sobre el éxito de la serie, el director asegura que "todo ha sido de chiripa. Acá no hay un análisis previo de cómo construir la serie para logra la identificación con el público peruano. Teníamos que regresar con un programa que por lo menos te divierta... somos fans del programa haciendo el programa".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).