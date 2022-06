"Al fondo hay sitio": 'Don Gilberto' revela lo que ocurrió con 'Grace' y 'Nicolás' | Fuente: América TV

Durante el tercer capítulo de la novena temporada de 'Al fondo hay sitio', se reveló una de las incógnitas más relevantes sobre el regreso de la teleserie. ¿Qué pasó con 'Grace' y 'Nicolás' después del final de la octava temporada?.

La respuesta que los seguidores esperaban se dio a conocer durante el viaje que la familia 'Gonzales' y 'Francesca Maldini' hicieron a las playas del Punta Sal. En la escena, 'Don Gilberto' (Gustavo Bueno) mencionó lo que ocurrió con los personajes que encarnaron Mayra Couto y Andrés Wiese.

En una conversación con su amigo 'Peter' (Adolfo Chuiman), 'Don Gilberto' comentó que su nieta y 'Nicolás' mantenían una sólida relación y que se encontraban viviendo en el extranjero.

En la escena, el patriarca de los 'Gonzales' intentaba alentar al mayordomo a declarar su amor por 'Francesca Maldini'. 'Peter' se mostraba inseguro de expresar sus sentimientos a su querida 'madame', como ocurre durante toda la trama de 'Al fondo hay sitio', pero fue alentado por las palabras de su amigo.

"Tonterías, esas son cosas del pasado. ¿Acaso la Greysicita y el Nicolás no son felices en Canadá? Joelito y la Fernandita fueron felices durante un tiempo. ¿Y cuándo lo vas a ser tú? Anímate. Ya no somos tan jovencitos", dijo 'Don Gilberto'.

¿QUÉ PASÓ CON 'GRACE' Y 'NICOLÁS' EN LA FINAL DE LA OCTAVA TEMPORADA DE AFHS?

'Grace Gonzáles' (Mayra Couto) y 'Nicolás de las Casas' (Andrés Wiese), una de las parejas que despertó grandes emociones en temporadas anteriores de 'Al fondo hay sitio', brillan por su ausencia en los nuevos capítulos de la teleserie. El destino los había separado y único vínculo que compartían era su hija Nelly Franccesca.

Tras la supuesta muerte de 'Grace', 'Nicolás rehace su vida y se casa con 'Emilia de La Borda' (Carolina Cano). Sin embago, la inesperada reaparición de la hija de 'Charito' (Mónica Sánchez), complica las cosas entre los 'Gonzáles' y los 'Maldini'.

En la octava temporada, Nicolás viaja con su esposa Emilia a Estados Unidos para que su hija pueda ser operada. Grace Gonzáles no puede viajar con ellos por falta de visa, por lo que se le ve muy intranquila esperando las noticias sobre la salud de Nelly Franccesca.

Afortunadamente, la intervención médica resultó exitosa y la pequeña se encuentra a salvo. Grace continúa sin poder acceder a la visa, pues su familia es estafada, por lo que se queda sin poder viajar; ahora tiene que esperar hasta que 'Nicolás' y su hija regresen del extranjero.

Tras llegar de Estados Unidos, 'Emilia' fue desenmascarada por 'Milagros' (Cindy Díaz), quien descubrió que fue ella quien atropelló a su madre causándole la muerte. El mendigo, único testigo del hecho, logró ubicarla y terminó confesándole toda la verdad a la popular ‘caperuza’.

Es así como 'Milagros' llegó a la casa de los Maldini con la policía. Entre gritos le quitó la careta de Emilia, quien – a solas- le confiesa a 'Nicolás' que sí mató a Violeta. Sin ningún remordimiento, aseguró que no tenía la culpa, pues la mujer se cruzó en el camino.

Ya en la comisaría, 'Emilia' intenta escapar gritando que era inocente. Tras ser encarcelada, el alma de violeta se le presenta para hacerle pagar sus injusticias. Este hecho volvió a unir a 'Nicolás' y 'Grace'.

¿QUÉ DIJO MAYRA COUTO SOBRE EL REGRESO DE 'AL FONDO HAY SITIO'?

Mayra Couto habló sobre el regreso de "Al fondo hay sitio", ella se encuentra actualmente en Colombia, pero se dio tiempo para desear éxitos a sus compañeros que confirmaron su participación en esta nueva temporada.

"Al fondo hay sitio vuelve con todo en 2022 y, desde Colombia, quiero desearle el mejor de los éxitos a mis compañeros. ¡Ya quiero ver la evolución de personajes como la Tere!", dijo la actriz que dio vida a 'Grace'.

Por su parte, Andrés Wiese, el actor que encarnó a 'Nicolás', aseguró que no volverá a participar en las grabaciones de los nuevos capítulos de 'AFHS', como se sabe, él estuvo envuelto en serias acusaciones que hiciera en su momento Mayra Couto en su contra.

