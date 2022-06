"Al fondo hay sitio" regresa a las pantallas de América Tv con una nueva temporada este miércoles 22 de junio. | Fuente: Twitter

'Al fondo hay sitio' regresará a las pantallas este miércoles 22 de junio y buena parte del elenco original regresa para esta nueva temporada. Gustavo Bueno será de nuevo don Gilberto; Yvonne Frayssinet, Francesca Maldini; Adolfo Chuiman, Peter; Mónica Sánchez, 'Charito'; Magdiel Ugaz, 'Teresita'; Erick Elera, Joel; David Almandoz, 'Pepe'; Laszlo Kovacs, Tito; Carlos Solano, Félix; y Giovanni Ciccia, como Diego Montalván.

Han sido ocho temporadas de la serie de América Tv y muchos personajes han sido parte de esta producción nacional. Sin embargo, hay otros que se quedaron en la historia.

Por ello, recordemos qué personajes de 'Al fondo hay sitio' fallecieron y cómo pasó.

Personajes de “Al fondo hay sitio” que murieron

1. Mariano Pendavis (Marcelo Oxenford)

Mariano Pendavis, esposo de Francesca Maldini, fue asesinado en la cuarta temporada de dos balazos por Claudia Llanos en el ascensor, debido a que descubrió la verdadera identidad de Leonardo.

2. Nelly Camacho (Irma Maury)

Nelly Camacho, la matriarca de los González, murió por paro cardiaco al haber ganado la lotería en la sexta temporada.

3. Claudia Llanos (Úrsula Boza)

La villana de 'Al fondo hay sitio' recibió dos disparos y sus últimas palabras fueron: "Grace está viva".

4. Violeta Huamán (Ana María Jordán)

Violeta Huamán era la madre de Rubi y Padrick. Murió atropellada accidentalmente por Emilia De La Borda, ex esposa de Nicolás de las Casas, en la séptima temporada.

5. Dr. Luis Trivelli (Mario Roca)

Murió de un paro cardiaco en su consultorio. Peter lo encuentra para conocer el paradero de Grace, pero él ya había fallecido (Octava temporada)

6. Genoveva Maldini (Graciela Paola)

La prima de Franchesca Maldini murió de un paro cardiaco después de una noche de pasión con Don Alejo en la octava temporada.





