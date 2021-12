Efraín Aguilar se mostró feliz por el regreso de 'Al fondo hay sitio' para el 2022, pero no será parte del proyecto y contó las razones. | Fuente: Facebook | Efraín Aguilar

El esperado regreso de “Al fondo hay sitio” para el 2022 emocionó a todos los fanáticos ya que los recordados protagonistas de la serie volvieron a la continuación. Sin embargo, Efraín Aguilar reveló que él no formará parte del proyecto:

“Regresa ‘Al fondo hay sitio’, pero siempre de la mano de Gigio Aranda y Estela Redhead, yo no voy a estar en la producción general porque tengo un encargo de la gerencia general que ellos han decidido que yo lo haga y me da mucha pena no estar ahora”, dijo para América Hoy.

Sin dar más detalles, Efraín Aguilar se mostró emocionado de ver cómo se desarrollará la historia que estuvo en la televisión por ocho años. Esta vez, los que regresaron en sus papeles son Magdyel Ugaz, Gustavo Bueno, Erick Elera, Yvonne Frayssinet, Adolfo Chuiman, László Kovács y David Almandoz.

"Al fondo hay sitio" lanza 'teaser' promocional

El video promocional de "Al fondo hay sitio" apunta que ahora el set de grabación de su nueva temporada será en Pachacamac, donde quedan los estudios de América TV.

Además, en los primeros segundos del clip aparecen el mayordomo Peter y Francesca Maldini al barrio de San José, espacio donde se desarrolla la serie "De vuelta al barrio", que está próxima a emitir su último episodio.

"No sé qué decirte, Peter, la casa es preciosa, pero me da miedo", sostiene el personaje interpretado por Frayssinet. Y el mayordomo repone: "No se preocupe, madame, que aquí no nos van a encontrar".

Sin embargo, en ese preciso momento, aparece el microbús conducido por Pepe, y de allí bajan Tito, la Teresita, Félix y don Gilberto Collazos, junto con una gallina y dos perros. También se estaciona a un lado Joel González, quien maneja su conocido 'Taxi Churro'.

