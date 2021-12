"Al fondo hay sitio" vuelve a la televisión peruana con una nueva temporada que se estrenará en 2022. | Fuente: Composición

Luego de muchos rumores alrededor de su regreso, este jueves se confirmó que "Al fondo hay sitio", la recordada teleserie que se transmitió en la televisión peruana a lo largo de siete años, vuelve con una nueva temporada, programada para el 2022.

Con el estreno de un avance, América Televisión mostró a sus televidentes que la historia creada por Efraín Aguilar estará disponible en la pantalla chica el próximo año. "Vuelve el fenómeno televisivo de los últimos tiempos", señaló el director ejecutivo Eric Jurgensen antes de desvelar el video.

En el adelanto, puede comprobarse que en la próxima entrega de "Al fondo hay sitio" estarán presentes Adolfo Chuiman e Yvonne Frayssinet, quienes interpretan a Peter y Madame Francesca, respectivamente.

También están confirmados en el reparto los miembros de la familia Gonzáles: Pepe, La Teresita, don Gilberto, Joel, Félix y Tito, quienes son encarnados, respectivamente, por David Almandoz, Magdyel Ugaz, Gustavo Bueno, Erick Elera, Ramón Solano y László Kovács.

"Al fondo hay sitio": lo que revela su 'teaser'

El video promocional de "Al fondo hay sitio" apunta que ahora el set de grabación de su nueva temporada será en Pachacamac, donde quedan los estudios de América TV.

Además, en los primeros segundos del clip aparecen el mayordomo Peter y Francesca Maldini al barrio de San José, espacio donde se desarrolla la serie "De vuelta al barrio", que está próxima a emitir su último episodio.

"No sé qué decirte, Peter, la casa es preciosa, pero me da miedo", sostiene el personaje interpretado por Frayssinet. Y el mayordomo repone: "No se preocupe, madame, que aquí no nos van a encontrar".

Sin embargo, en ese preciso momento, aparece el microbús conducido por Pepe, y de allí bajan Tito, la Teresita, Félix y don Gilberto Collazos, junto con una gallina y dos perros. También se estaciona a un lado Joel González, quien maneja su conocido 'Taxi Churro'.

Peter y Francesca no esconden su sorpresa frente a la llegada de los González. Y estos últimos hacen caso omiso a este asombro y entran en la mansión del barrio de San José, donde nuevas historias tendrán lugar luego de que, en 2016, "Al fondo hay sitio" emitiera su último capítulo.

