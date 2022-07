Erick Elera elogió el trabajo de Jorge Guerra en "Al fondo hay sitio". | Fuente: Instagram / Erick Elera

La novena temporada de "Al fondo hay sitio" puso ante las cámaras a un nuevo Jaimito Gonzales, esta vez interpretado por Jorge Guerra Wiesse. Su relación tirante y cariñosa con su hermano, Joel, ha causado más de un elogio, empezando por el mismo Erick Elera.

"Jorge ha entrado muy bien en la onda. Está demostrando por qué es el personaje, ¿no? Tiene una situación bastante importante, tenía que recaer en alguien que, de alguna manera, tenga la experiencia. Bien ganado el personaje", dijo el actor al programa "Estás en todas".

Según Erick Elera, su colega ha conseguido escenas que han "hecho llorar" al mismo tiempo que reír al público. Lo dijo en alusión a aquellas secuencias de "Al fondo hay sitio" en las que Jaimito se presta a cantar contra los romances con 'pitucas' o cuando lloró por el rechazo de Alessia Montalván.

Ambos personajes, de hecho, vienen sufriendo de mal de amores en la nueva entrega de la teleserie, que desde su estreno en junio pasado, continúa compitiendo por mantenerse en los primeros puestos de ráting.

La "familia" de "Al fondo hay sitio"

Para Erick Elera, la nueva temporada de "Al fondo hay sitio" ha conseguido que todos se sientan como parte de una familia. Y según el actor, Jorge Guerra Wiesse se adaptó con facilidad, algo que se refleja en la química que mantiene con el resto del elenco.

"La disposición para chambear es lo importante acá si tú como actor vienes y estás dispuesto [a trabajar]. Acá todos somos cariñosos, te damos la mano, nos ayudamos muchísimo. Creo que eso ayuda, la confianza creo que hace que el hombre se suelte. Hace más chacota que uno", dijo.

Por su parte, en el mismo programa, el intérprete de Jaimito Gonzales reveló que su compañera Karime Scander, que encarna a Alessia Montalván en "Al fondo hay sitio", le pidió disculpas por darle una bofetada durante la grabación de una escena.

"[Grabar con Karime] es muy bonito, porque ella es muy fácil de tratar y también es muy divertido, nos llevamos muy bien. Yo acepto las cachetadas, pero después de eso vienen los abrazos. Me dijo 'discúlpame, no te quise pegar tan fuerte'".

"Al fondo hay sitio": Los veteranos y los rostros nuevos

Buena parte del elenco original de "Al fondo hay sitio" regresó para esta nueva temporada. Gustavo Bueno es de nuevo don Gilberto; Yvonne Frayssinet, Francesca Maldini; Adolfo Chuiman, Peter; Mónica Sánchez, “Charito”; Magdiel Ugaz, “Teresita”; Erick Elera, Joel; David Almandoz, “Pepe”; Laszlo Kovacs, Tito; Carlos Solano, Félix; y Giovanni Ciccia, como Diego Montalván.

Asimismo, aparte de Karime Scander y María Grazia Gamarra, los actores Franco Pennano y Jorge Guerra se sumaron como los nuevos jales de la teleserie. Guerra le da vida a Jaimito, el menor de los Gonzales, que en temporadas pasadas fue interpretado por Aaron Picasso y, posteriormente, por Andrés Mesía.

Como se recuerda, además de "Al fondo hay sitio", Karime Scander también ha participado en otras producciones nacionales, como "Dos hermanas", "Mi vida sin ti", "En la piel de Alicia", y en la cinta "Intercambiadas".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).