Erick Elera regresó a "Al fondo hay sitio" para interpretar a su personaje más icónico, Joel Gonzales. | Fuente: Instagram / Erick Elera

El estreno de la temporada 9 de "Al fondo hay sitio" dejó más de una incógnita. Una de ellas, por ejemplo, es la razón por la que Joel Gonzales, interpretado por Erick Elera, ya no tiene una relación sentimental con Fernanda de las Casas, personaje que encarnaba Nataniel Sánchez.

Aunque la actriz ha manifestado en más de una oportunidad que no volverá a la teleserie peruana, su compañero no descartó la posibilidad de que aparezca. "Nada está dicho, siempre 'Al fondo hay sitio' nos sorprende con el ingreso de un nuevo personaje o reingreso", dijo al programa "+ Espectáculos".

Para Erick Elera, sería ideal que Nataniel Sánchez vuelva a participar en la producción con la que ambos saltaron a la fama allá por marzo de 2009. "Quién sabe si por ahí mi querida 'chuckycita' se asoma o decide regresar. Sería increíble que en algún momento se dé", sostuvo.

Según pudo verse en el primer episodio del retorno de "Al fondo hay sitio", Fernanda de las Casas se encuentra en Barcelona (España), tal y como ocurre en la vida real con la actriz que solía darle vida. No solo abandonó a Joel Gonzales, sino también a Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet), con quien ha cortado toda comunicación.

Erick Elera sobre volver a interpretar a Joel: "El reto es seguir agregándole cosas"

Erick Elera ya lo había dicho en una entrevista con El Comercio: su regreso a "Al fondo hay sitio" responde a la vigencia de la teleserie en el recuerdo de sus televidentes, quienes en estos casi seis años de ausencia se han multiplicado con las nuevas generaciones.

Y en el programa conducido por Jazmín Pinedo, el actor agregó este jueves que volver a interpretar a Joel Gonzales no lo considera "un retroceso" en su carrera". "Me siento capaz de interpretar a otros personajes, pero ahora me toca hacer este personaje de nuevo y el reto es seguir agregándole cosas, seguir metiéndole chispa. Se viene un Joel recargado", indicó.

Asimismo, Erick Elera comentó que por el momento espera que su personaje continúe soltero. "A mí me encanta que esté solo ahorita, no quiero enamorada. Gigio [Aranda, guionista de la serie], por favor, no me pongas novia todavía, esperemos que pueden pasar mil cosas más", dijo.

Deprimido ante la sola mención de Fernanda de las Casas, el nuevo Joel Gonzales del regreso de "Al fondo hay sitio" se debate entre la tristeza por un amor perdido y su "simpatía y carisma", infaltable en su personalidad festiva.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).