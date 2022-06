"Al fondo hay sitio" volvió este miércoles a la TV peruana con su novena temporada. | Fuente: Twitter

Y, finalmente, 'Al fondo hay sitio' estrenó su novena temporada. El retorno de la teleserie peruana, ahora liderada por el guionista Gigio Aranda, trajo de vuelta a la familia Gonzales en todo su esplendor. Pero hay varios cambios en esta historia.

Más de un detalle se mantiene: la dupla Pepe (Laszlo Kovacs) y Tito (David Almandoz) siguen disfrutando de la cerveza a toda hora; Joel Gonzales (Erick Elera) continúa enamorado de Fernanda de las Casas, así como el mayordomo Peter (Adolfo Chuiman) de Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet).

Asimismo, Teresita (Magdyel Ugaz) continúa vistiéndose de manera extravagante y don Gilberto (Gustavo Bueno) no ha dejado de utilizar su sombrero y sus tirantes.

Sin embargo, ni bien arrancó la teleserie, saltó a la vista la mayor transformación en la historia: los Gonzales no solo han conquistado el corazón de Francesca Maldini, sino también su lujosa casa ubicada en un barrio exclusivo. Es mayo de 2021 y la pandemia también forma parte de la historia.

A continuación, te contamos todo lo que ocurrió en el primer episodio de la nueva entrega de 'Al fondo hay sitio'. ¡Cuidado con los spoilers!

Los Gonzales son los nuevos Maldini

Francesca Maldini ya no tiene a Isabella, su hija que murió a manos de Carmen Llanos en el último capítulo de la octava temporada de 'Al fondo hay sitio', emitido en 2016. Tampoco están sus nietos. Su vida ahora la llena el festivo ánimo de los Gonzales, quienes se han mudado a su nuevo hogar.

Y no solo viven en la mansión de la popular 'Madame'. También viven a expensas de ella: es así que Joel puede utilizar los autos de lujo, mientras que Jaimito Jr., el hijo de la Teresita (Magdyel Ugaz) se permite movilizarse en un coche conducido por Peter.

Francesca se refugia en sus antiguos enemigos —ahora convertidos en sus mejores aliados— para evadir la soledad. Pero la familia Gonzales, según Charito (Mónica Sánchez), no vive su realidad. Por ello, hay chispas entre ella y Maldini, a quien la acusa de desautorizarla frente a sus hijos.

Las fricciones entre ambas terminan luego de una charla, en la que Francesca reconoce que dejará de consentir tanto a los hijos de Charito. Tan compenetrada está con esa familia, que incluso les pide que la acompañen al matrimonio de una amiga suya, donde los Gonzales, fiel a su estilo, resaltan por no necesariamente mostrar sus buenos modales.

Joel y Jaimito Gonzales en mal de amores

Joel Gonzales aparece recargado: atrás quedaron los días del 'taxi churro', pues ahora maneja un carro de alta gama. Su vestimenta es una expresión de su gusto por el reggaetón y su sentido del humor continúa siendo su mayor atributo.

Sin embargo, la tristeza es una constante en él. Fernanda de las Casas lo ha abandonado y se ha marchado para Barcelona (España). A lo largo del primer episodio de 'Al fondo hay sitio', incluso sueña que ha tenido con ella dos hijos. Su decepción en el amor hace que aconseje a su hermano menor, Jaimito: "No te metas con pitucas".

Jaimito, por otro lado, ya no es el niño que se vio en las antiguas temporadas de la teleserie. Ahora es un joven de 22 años, con una enamorada que vive en Lince. Pero su amorío no dura mucho: termina por enterarse de que aquella chica lo está engañando.

Abrazados a una guitarra, los dos hermanos le cantan al desamor en una escena presenciada por Peter y con un tema que ya se filtró como un clásico instantáneo de 'Al fondo hay sitio'.





Charito busca su lugar y una venganza se asoma

Vivir en una casa de lujo abruma a Charito. No solo no puede limpiar la mansión, como solía hacer en su pequeña casa de Las Lomas, sino que tampoco se le permite cocinar. Su vida doméstica ha entrado en una pausa indefinida y parece no hallar su lugar en medio de tantas comodidades.

Además, es recurrente la mención a Koky, su esposo, quien se ha ido a Madre de Dios a trabajar, aunque todos están de acuerdo en que la ha abandonado. Sin embargo, más allá de sus divergencias con Maldini, se encuentra a gusto en esta nueva vida que trata de llevar con su característica sencillez.

Así, en el primer episodio de la nueva entrega de 'Al fondo hay sitio' todo parece transcurrir con una relativa calma. Hasta que una misteriosa mujer, vestida de negro, se presenta bajo una música intrigante y planea una venganza. ¿De quién se trata? En una de las últimas escenas, algo se advierte: ella va al cementerio a dejarle unas flores a Claudia Llanos, la villana de la teleserie en las temporadas precedentes.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).