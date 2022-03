"Al Fondo Hay Sitio": Elenco confirmado para la nueva temporada | Fuente: Instagram

"Al fondo hay sitio", una de las teleseries más queridas de la televisión peruana, ya ha iniciado las grabaciones para su novena temporada este 2022, causando sorpresa y alegría entre los fanáticos.

La lista de actores que participarán de la nueva temporada es reducida, ya que durante los 8 años de transmisión pasaron más de 36 actores y actrices, entre secundarios, principales y extras. Ante el nuevo elenco, se especulaba que los chicos reality formarían parte de la nueva temporada de "Al fondo hay sitio", aunque esto estaría alejado de la realidad.





Lista de actores y actrices que participarán de la novena temporada

Yvonne Frayssinet

Yvonne reaparecerá en la novena temporada interpretando a la distinguida Francesca Maldini. Junto a su fiel mayordomo compró una nueva casa huyendo de los Gonzáles, tal como se vio en el tráiler oficial.

Erick Elera

El carismático Joel Gonzáles reaparecerá en las pantallas junto a su 'taxi churro', su mototaxi. Parece que le irá bien en la temporada, pues en el tráiler se podía ver que tenía llamadas de trabajo.

Magdyel Ugaz

Ver a 'Teresita' en el tráiler fue un gran sorpresa para los fans, pues, aunque Magdyel no negaba participar de la nueva temporada, lo cierto es que no daba ninguna señal para volver.

David Almandoz y Laszlo Kovacs

El dúo dinámico de Las Lomas, Pepe y Tito, reaparecerán esta temporada junto a su fiel compañero, su micro transporte 'petito'.

Carlos Solano

El reparto no estaba completo sin el 'guachimán' de las Lomas, quien también apareció junto a la familia Gonzáles en el tráiler de avance.

Adolfo Chuiman

El fiel mayordomo de Francesca también reaparecerá en la nueva temporada junto a Yvonne. Sobre sus personajes no se especula un gran cambio, pues ambos demostraron mantener su esencia en el avance.

Mónica Sánchez

A pesar de que no se le vio en el tráiler, Mónica ya ha confirmado interpretar a 'Charito' en la teleserie.





