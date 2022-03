Laszlo Kovacs, actor de "Al fondo hay sitio", se comprometió y lo anunció en Instagram | Fuente: Instagram / Laszlo Kovacs

Laszlo Kovacs, el popular Tito de “Al fondo hay sitio” y Gianluca en “Maricucha”, anunció su compromiso con su pareja Mili Asalde a través de su cuenta oficial de Instagram.

Este martes, por la tarde, el actor de 43 años compartió una foto en la que se ve junto con su pareja, sonrientes, con el mar de fondo. Ella apoya su mano sobre el hombro de él, luciendo un hermoso anillo, con lo que el mensaje queda claro, ya que el post no va acompañado de ningún texto.

En una de las historias de Instagram que Laszlo Kovacs subió ese mismo día, también se ve la mano de su prometida con el anillo y las pruebas de que han pasado una tarde más que especial.

Entre los comentarios de felicitación están los de su expareja Magdyel Ugaz, quien puso unos emojis con ojos de corazón. También se han manifestado Milene Vázquez, su compañera en “Maricucha”, quien escribió “Felicidades, chicos”; y el actor Sebastian Monteghirfo, quien comentó “Todo el amor del mundo”.

De Mili Asalde sabemos que es chiclayana y amante del yoga y el mar.

"Al fondo hay sitio": Laszlo Kovacs confesó haberse sentido encasillado con su personaje

A lo largo de ocho temporadas, el actor Laszlo Kovacs dio vida al entrañable Tito Lara en la teleserie "Al fondo hay sitio". Aunque luego interpretó otros papeles —hoy es Gianluca en la telenovela "Maricucha"—, el del amigo de Pepe Gonzáles perdura en la memoria de los televidentes.

"El personaje de Tito definitivamente caló fuerte, me siento agradecido por la experiencia valiosa de haberlo interpretado y aunque muchos no lo imaginan también me exigía desafíos", dijo el intérprete en una reciente entrevista al diario Correo.

Entre los retos de su personaje estaba utilizar "lentes de contacto marrones durante ocho años", algo que para Kovacs fue "un suplicio". "Además, por mi perfil, lo más fácil era que me pongan como Maldini, pero me dieron la oportunidad de ser parte de los Gonzáles. Un reto en mi carrera", explicó.

Encasillarse, "muy difícil para un actor"

Sin embargo, ponerse en la piel de Tito durante ocho años hizo que Laszlo Kovacs se sintiera encasillado. "Por eso los actores siempre buscamos hacer algo diferente y esperamos encontrar un personaje completamente distinto al anterior", señaló.

"Yo hice ocho años 'Al fondo hay sitio', pero hasta el día de hoy se sigue repitiendo. Eso es muy difícil para un actor, no me gusta, a mí no me hace ninguna gracia, porque eso nos encasilla y nos la pone más difícil. Por eso, mi papel en 'Maricucha' es un auténtico regalo del cielo, necesitaba algo así urgente", añadió.

Pese a ello, actualmente Laszlo Kovacs se prepara para volver a interpretar a Tito en una nueva temporada de "Al fondo hay sitio". Junto a él, también regresarán sus compañeros Magdyel Ugaz, Yvonne Frayssinet, Adolfo Chuiman, Erick Elera, David Almandoz, Carlos Solano y Mónica Sánchez.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.