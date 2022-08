Nataniel Sánchez reapareció como Fernanda en la nueva temporada de 'Al fondo hay sitio' | Fuente: Instagram

Luego de casi dos meses desde que inició la novena temporada de Al fondo hay sitio, un querido personaje de la serie reapareció en el capítulo que fue emitido este viernes, 12 de agosto. Se trata de Fernanda de las Casas, interpretada por la actriz, Nataniel Sánchez.

Todo empezó cuando Joel Gonzáles decide viajar a España para recuperar el amor de su 'Chukicita', a pesar de la negativa de su mamá y de Teresita; quienes tratan de hacerle entender que su relación con la joven había terminado.

Ignorando los consejos de su familia, Joel retoma su plan para darle una sorpresa a su expareja; y es que Diego Montalbán le había dicho que ella siempre preguntaba por él y lo extrañaba, pero todo resultó ser una farsa.

Luego que la familia Gonzales se enterara del plan de Joel, Charito decide llamar a Peter para que hable con Fernanda y aclare la situación. La nieta de Francesca grabó su respuesta en un audio que el mayordomo hizo escuchar a Joel, a fin de advertirle que iba a cometer un gran error.

"Joel Gonzales eres un idiota. Yo no voy a dar marcha atrás. Lo nuestro se terminó y para siempre", fueron las palabras de Fernanda que destrozaron el corazón de Joel, quien entendió que todo fue un plan malvado de Diego Montalbán para que dejara su casa.

Karime Scander sobre su personaje en 'Al fondo hay sitio': "Tiene sus defectos, es un poco clasista"



Un nuevo romance imposible se está formando en Al fondo hay sitio. Esta vez es entre Alessia Montalbán, interpretada por Karime Scander, y Jaimito Gonzales, encarnado por Jorge Guerra. Su amorío no ha pasado desapercibido entre los televidentes y en redes sociales surgieron las comparaciones: ¿son ellos los nuevos Joel Gonzales y Fernanda de las Casas?



"No lo veo así, no creo que los nuevos personajes estén para reemplazar a los antiguos. He visto que en muchos lados dicen que van a repetir la historia de Fernanda y Joel, pero no es así, solo se están dando momentos como referencia, pero con ‘Jaimito’ van a desarrollar su propia historia de amor", señaló Karime Scander al diario Trome.



La actriz de 23 años describió a su personaje en Al fondo hay sitio como una "chica segura con lo que tiene", pero que "esconde algunas carencias que más adelante se van a enterar". "Tiene sus defectos, es una chica un poco clasista, ha crecido en un entorno privilegiado y acostumbrada a haber tenido lujos... pero hoy en día su papá ya no tiene dinero, está en bancarrota", manifestó.

