María Grazia Gamarra se sumó al elenco de "Al fondo hay sitio" en su novena temporada. | Fuente: Instagram / María Grazia Gamarra

Aunque ambos personajes provengan del mismo nivel socioeconómico, la actriz María Grazia Gamarra negó que Macarena Montalván, a quien interpreta en la novena temporada de "Al fondo hay sitio", sea comparable con Fernanda de las Casas, papel que encarnó Nataniel Sánchez.

Contenta de haber entrado a esta teleserie, Gamarra manifestó que al principio se hallaba nerviosa de encarar este rol debido a que no sabía cómo es que el público reaccionaría ante su personaje. "Pero está funcionando y recibo mucho cariño de la gente", sostuvo al diario Trome.

"La gente se ha ido modernizando [con el streaming], pero hay fieles seguidores y gente nueva que se engancha con la historia, con un programa que refleja lo que somos y se burla un poco de lo que estamos viviendo. Nuestro trabajo es entretener al televidente y que se desconecte un poco de la realidad y los problemas que tenemos como sociedad", apuntó la intérprete.

En cuanto al comentado parecido entre Macarena Montalván y Fernanda de las Casas, María Grazia Gamarra afirmó: "No me he percatado, pero más allá de eso, somos dos chicas totalmente distintas, con historias diferentes".

María Grazía Gamarra sobre su personaje de "Al fondo hay sitio": "Es una chica aterrizada"

"Una chica aterrizada, sencilla, madura y que le pasa de todo a la pobre". Así definió María Grazia Gamarra a su personaje de "Al fondo hay sitio", con la cual, aseguró, tiene un rasgo que las emparenta: ser "muy despistadas".

"Un poco voladas. No puedo decir que soy una chica con mala suerte, porque estoy muy agradecida con la vida que tengo y con mi familia, pero a Macarena sí le pasa de todo", comentó la actriz, que en 2021 volvió a la pantalla chica tras una prolongada ausencia por el embarazo de su segunda hija.

Precisamente, sobre su vida familiar, María Grazia Gamarra comentó que es un "ritmo duro" el que debe llevar para compaginar su trabajo televisivo. "Pero tengo la suerte de tener un esposo que es una mamá, y mamá, que es increíble", señaló.

Luego de detallar que ve "Al fondo hay sitio" junto a su hija mayor, la actriz reveló que le encantaría "tener uno [hijo] más". "Pero no por ahora, mi bebita está chiquita y tengo muchas ganas de seguir creciendo profesionalmente. Más adelante, en un par de años, seguro que sí", dijo.

"Al fondo hay sitio": Los veteranos y los rostros nuevos

Buena parte del elenco original de "Al fondo hay sitio" regresó para la novena temporada. Gustavo Bueno volvió a interpretar a don Gilberto; Yvonne Frayssinet, Francesca Maldini; Adolfo Chuiman, Peter; Mónica Sánchez, “Charito”; Magdiel Ugaz, “Teresita”; Erick Elera, Joel; David Almandoz, “Pepe”; Laszlo Kovacs, Tito; Carlos Solano, Félix; y Giovanni Ciccia, como Diego Montalván.

Asimismo, rostros nuevos aparecieron en la ficción. Aparte de Karime Scander y María Grazia Gamarra, los actores Franco Pennano y Jorge Guerra se sumaron como los jales de la popular teleserie. Guerra le da vida a Jaimito, el menor de los Gonzales, que en temporadas pasadas fue interpretado por Aaron Picasso y, posteriormente, por Andrés Mesía.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).