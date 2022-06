El actor Gustavo Bueno volvió a su papel de don Gilberto en la temporada 9 de "Al fondo hay sitio". | Fuente: Andina

Una de las grandes ausencias en la novena temporada de 'Al fondo hay sitio' es la de Irma Maury, quien daba vida a la recordada doña Nelly. La actriz se rehusó a regresar a la teleserie, una decisión que respaldó su excompañero en la serie, Gustavo Bueno.

Maury, que abandonó la producción en 2014, señaló recientemente que para ella su personaje "está muerta" y, a la fecha, "está en otra" como para volver a la ficción de América TV. Al respecto, Bueno estuvo de acuerdo con su colega y se mostró respetuoso con su posición.

"Yo había oído que a ella no le agradaba del todo la idea de regresar y está en todo su derecho", dijo el intérprete de 70 años en entrevista con Infobae. "Pero no sé si le insistieron demasiado o no, son especulaciones. Son cosas de ella", añadió.

Asimismo, Gustavo Bueno recalcó lo mucho que disfruta desarrollar su personaje de don Gilberto Collazos, esposo del personaje de Irma Maury en 'Al fondo hay sitio' "Yo me siento bien, nunca he dependido de nadie. Me divierto con mi personaje en las circunstancias que sea", apuntó.





Irma Maury: ¿Qué dijo sobre un posible retorno a 'Al fondo hay sitio'?

Irma Maury, la recordada doña Nelly de 'Al fondo hay sitio', habló sobre el exitoso regreso de la serie, y sobre su posible retorno. Recordemos que dejó la serie en el 2014, tras casi cinco años como parte del elenco.

Al ser preguntada si volvería a darle vida a doña Nelly, la primera actriz respondió que, si bien tiene los mejores recuerdos de su personaje, es un capítulo cerrado en su vida. “Esta muerta para mí”, agregó.

También dijo estar muy agradecida con quienes han pedido su regreso, como Gigio Aranda o Yvonne Frayssinet. “De verdad les tengo mucho aprecio y respeto, pero no hay forma de que cuenten conmigo. Ahorita estoy en otra” dijo en diálogo con El Popular.

Cuando le preguntaron qué hacía estos días, Irma Maury señaló que cuidándose mucho, ya que se ha anunciado el inicio de la cuarta ola. “Necesito estar bien para mis guaguas, mis nueve hijos de cuatro patas”, manifestó, haciendo referencia a sus mascotas; recordemos que Irma Maury adopta y cuida perros.

Tampoco planea volver a la actuación, pues prioriza su salud. “Cuando la pandemia se convierta en endemia, conversaremos de proyectos”. Finalmente, dijo estar muy alegre por el alto rating de 'Al fondo hay sitio', y deseó que la alta sintonía se mantenga.



Don Gilberto revela dónde se encuentran Grace y Nicolás

Durante el tercer capítulo de la novena temporada de 'Al fondo hay sitio', se reveló una de las incógnitas más relevantes sobre el regreso de la teleserie. ¿Qué pasó con 'Grace' y 'Nicolás' después del final de la octava temporada?.

La respuesta que los seguidores esperaban se dio a conocer durante el viaje que la familia 'Gonzales' y 'Francesca Maldini' hicieron a las playas del Punta Sal. En la escena, 'Don Gilberto' (Gustavo Bueno) mencionó lo que ocurrió con los personajes que encarnaron Mayra Couto y Andrés Wiese.

En una conversación con su amigo 'Peter' (Adolfo Chuiman), 'Don Gilberto' comentó que su nieta y 'Nicolás' mantenían una sólida relación y que se encontraban viviendo en el extranjero.

En la escena, el patriarca de los 'Gonzales' intentaba alentar al mayordomo a declarar su amor por 'Francesca Maldini'. 'Peter' se mostraba inseguro de expresar sus sentimientos a su querida 'madame', como ocurre durante toda la trama de 'Al fondo hay sitio', pero fue alentado por las palabras de su amigo.

"Tonterías, esas son cosas del pasado. ¿Acaso la Greysicita y el Nicolás no son felices en Canadá? Joelito y la Fernandita fueron felices durante un tiempo. ¿Y cuándo lo vas a ser tú? Anímate. Ya no somos tan jovencitos", dijo 'Don Gilberto'.





