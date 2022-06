Irma Maury descartó regresar como doña Nelly a "Al fondo hay sitio", y felicitó el alto rating de la serie. | Fuente: GRUPORPP | Fotógrafo: Marcos Reátegui E.

Irma Maury, la recordada doña Nelly de “Al fondo hay sitio”, habló sobre el exitoso regreso de la serie, y sobre su posible retorno. Recordemos que Irma Maury dejó la serie en el 2014, tras casi cinco años como parte del elenco.

Al ser preguntada si volvería a darle vida a doña Nelly, la primera actriz respondió que, si bien tiene los mejores recuerdos de su personaje, es un capítulo cerrado en su vida. “Esta muerta para mí”, agregó.

También dijo estar muy agradecida con quienes han pedido su regreso, como Gigio Aranda o Yvonne Frayssinet. “De verdad les tengo mucho aprecio y respeto, pero no hay forma de que cuenten conmigo. Ahorita estoy en otra” dijo en diálogo con El Popular.

Irma Maury prioriza su salud

Y cuándo le preguntaron qué hacía estos días, Irma Maury señaló que cuidándose mucho, ya que se ha anunciado el inicio de la cuarta ola. “Necesito estar bien para mis guaguas, mis nueve hijos de cuatro patas”, manifestó, haciendo referencia a sus mascotas; recordemos que Irma Maury adopta y cuida perros.

Tampoco planea volver a la actuación, pues prioriza su salud. “Cuando la pandemia se convierta en endemia, conversaremos de proyectos”.

Finalmente, dijo estar muy alegre por el alto rating de “Al fondo hay sitio”, y deseó que la alta sintonía se mantenga.

"Al fondo hay sitio": Bárbara Cayo vuelve como "Rafaella"

La novena temporada de 'Al fondo hay sitio' trajo de regreso a buena parte de los personajes más representativos de la serie. Con la emisión de los nuevos capítulos, los televidentes han sido testigos de importantes reapariciones como la Diego Montalván (Giovanni Ciccia) y Bruno Picasso (Luis Ángel Pinasco).

Ahora, un nuevo avance de la exitosa producción nacional, confirma el regreso de 'Rafaela Maldini', interpretada por la actriz Bárbara Cayo. Su primer contacto es con su expareja, 'Pepe' (David Almandoz), quien se muestra sorprendido por repentina aparición. ¿Qué hará con el mejor amigo de Tito? ¿Intentará retomar su relación con la hija de Francesca?

A mediados de junio, la mayor de las hermanas Cayo usó su cuenta de Instagram para dar pistas de su regreso a 'Al fondo hay sitio'. La actriz publicó una foto donde aparece en un set de grabación dejando entrever que volvería encarnar a Rafaela. "Bienvenidas luces de nuevo", escribió en la descripción de la postal.

