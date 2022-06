El actor Junior Silva también forma parte del elenco de la temporada 9 de "Al fondo hay sitio". | Fuente: Instagram / Junior Silva

Casi seis años después, "Al fondo hay sitio" regresó a la pantalla chica, trayendo consigo a una serie de personajes con los cuales los televidentes se sienten familiarizados. Uno de ellos es Kevin Manrique, más conocido como 'Pollo gordo' e interpretado por el actor Junior Silva.

Volver a la teleserie le despertó una serie de recuerdos al intérprete, quien rememoró cómo fue su llegada al reparto, del que sigue formando parte en la novena temporada y ya tuvo su breve aparición junto a Erick Elera, el popular Joel Gonzales en la ficción.

Junior Silva contó que llegó a "Al fondo hay sitio" tras recibir una llamada de Efraín Aguilar, el creador de la producción. Según detalló, él se encontraba "grabando otra cosa", cuando fue convocado a la audición. Lo primero que le llamó la atención fue el nombre de la serie.

"Le digo [a Efraín Aguilar]: ¿Ese nombre? ¿Qué persona va a ver una serie que se llame 'Al fondo hay sitio'? Esa es una frase que se usa en los micros..., ya qué importa, voy a estar, así llegué", dijo en entrevista con el programa "La banda del Chino".

En la nueva temporada de "Al fondo hay sitio", el personaje de Junior Silva ahora es dueño de una pollería. | Fuente: Instagram / Junior Silva

La nostalgia de volver a "Al fondo hay sitio"

Luego del estreno de la temporada 9 de "Al fondo hay sitio", Junior Silva admitió que le tiene un gran cariño a la teleserie que lo lanzó a la fama. Su primera aparición fue en la primera temporada, cuando era novio de Grace Gonzales (Mayra Couto) y mejor amigo de Joel.

"Han pasado seis años desde que grabamos el último capítulo y con mucha nostalgia despedirnos de un personaje que durante tanto tiempo lo utilizamos", reconoció el actor. Pero, seguidamente, aclaró: "Yo no quería estar en 'Al fondo hay sitio'".

'Pollo gordo' no dejó de aparecer en las siguientes temporadas de la teleserie. Y a lo largo de la historia, tuvo diferentes relaciones, luego de que Grace terminara con él para irse con Nicolás de las Casas (Andrés Wiesse). Su personaje se ausentó solo en la sexta y séptima temporada.

En la octava entrega, estuvo al lado de los Gonzales en la casa de Francesca Maldini. Junto a él, estaba Margarita (Daniela Camaiora), su última enamorada. Y en la reciente temporada, que marca el retorno de "Al fondo hay sitio", reapareció, pero ya no como monaguillo del cura, sino como el dueño de la pollería "El pollo empoderado".

