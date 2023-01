Magdyel Ugaz volvió a interpretar a Teresita Gonzales en "Al fondo hay sitio" después de casi seis años. | Fuente: Instagram / Magdyel Ugaz

"Al fondo hay sitio" cerró su novena temporada con más de una sorpresa. Por eso, la actriz Magdyel Ugaz, que interpreta a 'Teresita' Gonzales desde el 2009, expresó este lunes que tiene las expectativas más altas en torno a la décima entrega de la teleserie, que se estrenará en la pantalla chica el próximo 9 de enero.

La intérprete de 38 años dejó abierta la posibilidad de que el padre de su hijo en la ficción, que fue encarnado por Paco Bazán, regrese en los nuevos episodios. "Sería increíble que en algún momento aparezca el papá de ‘Richard Jr.’, pero no olvidemos que ‘Al fondo hay sitio’ se caracteriza por sorprendernos", señaló al diario Trome.

"Siento que van a venir cosas lindas para mi personaje de la ‘Teresita’", añadió Magdyel Ugaz, quien espera seguir en la producción este año: "trabajando, aprendiendo, mirándome, cultivándome y trabajando", enumeró. "Me encantaría seguir estudiando y espero encontrar espacio para eso, porque estamos a full con las grabaciones", comentó.

Como se recuerda, "Al fondo hay sitio" volvió a la pantalla chica después de casi seis años. Junto con rostros veteranos, como el de Laszlo Kovacs, Adolfo Chuiman, Yvonne Frayssinet, Magdyel Ugaz, David Almandoz, Mónica Sánchez y Giovanni Ciccia, se sumaron otros nuevos, entre los que destacaron Karime Scander, Franco Pennano, Jorge Guerra y Maria Grazia Gamarra.









Magdyel Ugaz se recupera de la endometriosis

En la misma entrevista, Magdyel Ugaz se refirió a la operación por endometriosis a la que tuvo que someterse en octubre del año pasado. La actriz sufría esta enfermedad ginecológica que provoca dolor pélvico crónico, que es muy común entre las mujeres y genera varios efectos colaterales en función de cada cuerpo.





"Me siento con mucha vitalidad, tranquila, en paz y contenta por las cosas bonitas que me está tocando vivir. Cada vez me siento más recuperada. Tengo 38 años, aunque siempre me he sentido mayor. Quizá sea porque siempre estoy rodeada de gente mayor", detalló.

En cuanto a su estado sentimental, Magdyel Ugaz afirmó que continúa soltera. "A veces también me pregunto: ¿dónde está el amor? Pero trato de no meterme más cosas a la cabeza o pensar sobre para cuándo voy a encontrar una pareja. Vivo el día a día y agradezco las cosas que me pasan", indicó.

"No me presiono en el amor, no se puede presionar, trato de vivir tranquila y feliz. Vivo el presente, no estar tanto en el pasado ni en el futuro", añadió.

