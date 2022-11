Magdyel Olibama Ugaz del Castillo es una actriz y presentadora de televisión peruana. | Fuente: Instagram

Magdyel Ugaz utilizó sus redes sociales para comunicar a sus seguidores que ha sido intervenida quirúrgicamente luego de ser diagnosticada de endometriosis. Compartiendo una imagen en Instagram, la protagonista de ‘Al fondo hay sitio’ escribió un emotivo mensaje.

“En mi vida desde muy pequeña aprendí a callar dolores, me compre discursos como 'Yo soy fuerte’, ‘Yo puedo con todo’. Hoy elijo poder con todo, pero no al mismo tiempo elijo escuchar mi cuerpo, que una vez más me demuestra su grandeza, a pesar de que muchas veces yo no le he dado el lugar que se merece, elijo cuidarlo, abrazarlo y tratarme con suavidad (sé que no es fácil pero ahí voy un día a la vez)”, reza el inicio.

Tras esta previa, Magdyel Ugaz reveló que han pasado 15 días desde su operación de endometriosis, una enfermedad ginecológica que provoca dolor pélvico crónico, que es muy común entre las mujeres y genera varios efectos colaterales en función de cada cuerpo.

"En muchos casos se disfraza con el dolor menstrual, es una de las enfermedades más comunes y más desconocidas, llegar a mi diagnóstico me tomo años. Años en los que normalice el dolor, los cambios hormonales que afectan tu estado de ánimo y físico, un diagnóstico a tiempo puede ayudar aliviar muchas de las cosas que hoy nombro y entre ellas una muy importante la infertilidad”, agregó.

Luego de esta experiencia, Magdyel Ugaz pidió a sus seguidoras que no normalicen los dolores menstruales fuertes ni los sangrados fuera del ciclo: “Hagámonos cargo y pidamos ayuda”, finalizó.

Magdyel Ugaz y su potente mensaje de aceptación personal

En más de una oportunidad, Magdyel Ugaz ha enviado mensajes de superación personal a través de sus redes sociales. Y este no fue la excepción, pues la actriz de 'Al fondo hay sitio' le dedicó unas palabras a su propio cuerpo.

La recordada ‘Teresita Gonzáles’ compartió una fotografía suya en Instagram con una leyenda que bien podría parecer el inicio de una carta. “Querido cuerpo”, empieza su texto de aceptación sobre el físico que tiene a la fecha.





“Tú siempre has sido suficiente, aunque muchas veces no lo quise ver. No tienes que parecerte a los demás, te abrazo y te acepto como eres. Tu valor no lo mide una balanza, ni las tallas, ni las curvas, ni tus marcas. Te prometo cada día cuidarte mucho, porque me importas. Gracias por ser mi hogar. Con amor, yo”, reza el mensaje.

En apenas ocho horas, la publicación de Ugaz acumuló más de 30 mil me gustas, además de algunos comentarios de aliento entre los que destacó el de su amiga Karen Schwarz, quien le dijo: “Hermosa así tal cual”.

